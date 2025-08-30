Ya es oficial: Olimpia, Motagua y Real España reciben notificación que toda Honduras quería ver en la Copa Centroamericana

Honduras es el país que más representantes tiene en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, edición 2025.
Olimpia, Motagua y Real España se han metido hasta la ronda de eliminación tras ocupar puestos de clasificación en sus respectivos grupos.
Los leones y las águilas lo hicieron como primero de grupo, mientras que La Máquina clasificó de segundo dejando afuera a Herediano y Municipal.
Ya quedaron definidos sus rivales y para estar en semis tendrán que pelearla contra equipos que vienen con hambre de triunfo.
Olimpia, va a enfrentar a Cartaginés que quedó segundo en el grupo de Motagua. Cuando los ticos visitaron Honduras, arrancaron un empate 0-0.
Motagua, el azul profundo cerrará en casa ante el Bicampeón, esa es la única ventaja que tiene, de ahí luce un juego muy parejo.
Real España, va contra una de las grandes sorpresas y uno de los clubes que mejor está jugando en la Copa Centroamericana.
Ya con todo en contexto, Concacaf hizo la notificación que los equipos hondureños estaban esperando para la ronda de eliminación.
Fechas y horarios de los cuartos de final de la Copa Centroamericana
IDA:
- Alajuelense vs Motagua
23 de septiembre, 8:00 pm
- Real España vs Plaza Amador
24 de septiembre, 8:00 pm
- Cartaginés vs Olimpia
25 de septiembre, 8:00 pm
VUELTA:
- Motagua vs Alajuelense
30 de septiembre, 8:00 pm
- Plaza Amador vs Real España
1 de octubre, 6:00 pm
- Olimpia vs Cartaginés
2 de octubre, 8:15 pm