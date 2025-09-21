El error de Javier López que dará de qué hablar y su aviso a Alajuelense antes de enfrentarse en Copa Centroamericana

La semana de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ha llegado y el primero en salir a escena es el Fútbol Club Motagua.

Las ´Águilas´ enfrentarán este martes al bicampeón del torneo, Liga Deportiva Alajuelense, en una llave que promete ser dramática y emocionante.

La decisión de Javier López antes de enfrentar a Alajuelense

En la previa a ese cruce, el ´Ciclón´ tuvo un amargo empate 0-0 ante Juticalpa lo que dejó muy molesto al director técnico, Javier López.

López decidió no guardar futbolistas y alineó a un equipo con mayoría de titulares, pero no pudo vencer al cuadro ´Canechero´ y acercarse a los líderes del Apertura 2025.

Sobre esa decisión, el entrenador español reconoció que fue un error y se mostró autocrítico en conferencia de prensa.

“Hay jugadores que sí pueden jugar miércoles y sábado y otros no, es imposible no tener la mente puesta en el partido del martes y eso es parte del error que cometimos hoy, el entrenador también ha cometido errores porque con sus acciones y sus decisiones el mensaje que dio a la plantilla fue incorrecto”.

El estratega europeo se mantiene invicto tras 9 partidos dirigidos, pero no se mostró para nada feliz con el último resultado obtenido.

“No me gustó nada de Motagua. No presionamos bien, no estuvimos bien nadie, valoro que dejamos la portería en cero, pero no es suficiente. Tenemos que jugar mejor, mire al equipo cansado física y mentalmente y nos vamos disgustados, no hubo buen juego ni conexión de los jugadores (…) este empate me sabe a derrota, hemos perdido dos puntos, no ganamos uno, me voy disgustado porque las cosas no salieron bien y el máximo responsable soy yo”.

El objetivo de Motagua en el Alejandro Morera Soto

Sobre el partido de ida ante el equipo del “Machillo” Ramírez, López reveló de manera sorprendente cuál es el objetivo principal de su equipo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“No hay preocupación (de perder el invicto). Nosotros tenemos un objetivo muy claro en Costa Rica que es hacer gol, mínimo empatar y máximo ganar. Perder no está en nuestro presupuesto para este partido y los jugadores son muy inteligentes, saben que el martes es un encuentro a vida o muerte y seguro vamos a tener nuestra mejor versión. Hemos tomado decisiones para llegar bien el martes. La cabeza está en la Copa; la alineación, los cambios son acciones que demuestran que mi cabeza estaba en el martes”.

