Pidió irse del Real España de Jeaustin Campos y lanzó la peor indirecta relacionada con Olimpia

Ya es oficial. Real España dio a conocer su cuarta baja de su plantilla en pleno Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto aurinegro comunicó a su afición en sus sitios oficiales la rescisión de contrato de Maylor Núñez, esto después de las salidas de Matías Rotondi, Brayan Moya y Ever Alvarado durante el campeonato.

Cuarta baja de Real España en pleno Apertura 2025

Diario Diez ha confirmado que el propio Maylor fue quien pidió salir del Real España alegando problemas personales y el club aceptó su petición.

El acuerdo se logró y no hubo problemas: “El Real España y el jugador Maylor Alberto Núñez Flores han llegado a un acuerdo mutuo acuerdo de rescisión de contrato. Le deseamos el mejor de los éxitos deportivos y personales a Maylor. Gracias por tu entrega y profesionalismo al club”.

Es raro lo que ha pasado con La Máquina en este torneo bajo las órdenes de Jeaustin Campos, el tico ha visto como 4 jugadores de su plantilla se han ido.

Eso sí, Maylor envió un dardo a todo Real España desde una de sus redes sociales mostrando las medallas que si ganó con Olimpia antes de llegar a La Máquina.

El catracho puede presumir de ocho títulos de Liga Nacional de Honduras y una Concacaf League que le ganaron a Alajuelense en 2022.

