“Ya no es técnico de Saprissa”: filtran la decisión final con Vladimir Quesada tras la caída ante Alajuelense

La derrota por 3-1 del Deportivo Saprissa en su visita a Liga Deportiva Alajuelense por la final de vuelta de la segunda fase del Torneo Apertura 2025 no solo significó la tan ansiada consagración rojinegra con la estrella número 31 a nivel nacional, sino que también profundizó como nunca la crisis en la que quedó sumido el Monstruo desde que se terminó la luna de miel del histórico tetracampeonato 2023-2024.

El cuadro morado cerró un 2025 sin títulos de ningún tipo y, como era de esperarse, su afición estalló. Los reclamos apuntaron a todos los sectores: dirigencia, futbolistas y el entrenador Vladimir Quesada, señalado como uno de los principales responsables de esta difícil situación.

ver también Limpieza profunda en Saprissa: estas serán las primeras salidas de Tibás después del fracaso que coronó a Alajuelense

Vladimir Quesada en la mira

Horas después de la final, el periodista Jason Arce informó que en Saprissa “se vendrá una reestructuración deportiva profunda”, adelantando que dentro de ese proceso renovador “es probable que se analice el futuro de Vladimir Quesada”.

Tweet placeholder

Sin embargo, desde el medio partidario La Voz Saprissista fueron mucho más directos. Según aseguraron, el entrenador de 59 años, ganador de cuatro campeonatos nacionales desde el banquillo, no continuará en su cargo en 2026.

“Ya no es técnico de Saprissa”

“Nos informan que Vladimir Quesada ya no es técnico de Saprissa. Si alguien decide dejarlo, está loco”, publicaron en Facebook, acompañando su mensaje con un repaso de los reveses recientes del estratega: la eliminación en fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 y haber sido parte del primer título que Alajuelense le gana a Saprissa en una final después de 28 años.

Publicidad

Publicidad

(Facebook).

ver también Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la dura decisión de Erick Lonnis que puede sentenciar su futuro

Pese a toda esta información, lo cierto es que hasta que el propio Deportivo Saprissa no emita un anuncio oficial, no se puede dar por completamente definido el futuro de Vladimir Quesada. La Voz Saprissista asegura que la decisión ya está tomada, pero la cautela sigue siendo obligatoria.