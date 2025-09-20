Es tendencia:
Con la selección de Honduras ya lo hizo: Kervin Arriaga impacta a toda la Liga Española con su gesto

Kervin Arriaga ya ha jugado dos partidos con el Levante de la Liga Española. Descubre lo que hizo.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Kervin Arriaga sumó minutos en la victoria de Levante sobre Girona.
Kervin Arriaga sumó minutos en la victoria de Levante sobre Girona.

Kervin Fabián Arriaga Villanueva (27 años) ha comenzado a escribir su propia historia en la Liga Española, una de las competiciones más prestigiosas del mundo.

“El Misilito” ya ha jugado dos partidos y coincidentemente han sido los encuentros en que Levante sumó sus primeros puntos. Primero en el 2-2 contra Betis y el último la goleada 0-4 ante Girona.

Reinaldo Rueda no lo puede creer: se terminó de lesionar de la forma más insólita y Costa Rica celebra que no estará en la Eliminatoria

Las primeras tres jornadas se las perdió por lesión, pero su regreso ha impactado de inmediato al equipo granota.

En el club están felices con Kervin Fabián, que tras la victoria ante Girona tuvo un gesto del que todos están hablando.

¿Qué fue lo que hizo Kervin Arriaga?

Tras la primera victoria de la temporada, el equipo se tomó la foto del recuerdo y Arriaga sale posando muy feliz con la Biblia en su mano.

Kervin es muy creyente de Dios y donde va presume de esto. Es la primera vez que lo hace en España y que queda documentado con una imagen.

Tweet placeholder
En otras ocasiones, con la selección de Honduras lo hizo y eso muestra que Arriaga no se averguenza de lo que cree.

En la próxima jornada, Levante se va a enfrentar al Real Madrid de Kylian Mbappé. El martes 23 de septiembre el líder de la Liga Española visita el estadio Ciutat de València.

Toda Honduras impactada al conocer el motivo por el que Keyrol Figueroa no fue convocado por Estados Unidos para el Mundial

Para el hondureño también será un partido especial, ya que jugará por primera vez ante su afición, una que ya le está tomando mucho cariño.

Kervin Arriaga presume de su creencia en Dios donde va.

Kervin Arriaga presume de su creencia en Dios donde va.

