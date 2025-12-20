“Saldrá de Saprissa”: se confirma otra víctima de la limpieza de Vladimir Quesada en plena final ante Alajuelense

Este sábado 20 de diciembre, a pocas horas de que se disputara la final del Torneo Apertura 2025, se confirmó una salida en el Deportivo Saprissa: el juvenil Ethan Drummond, quien había sido parte de la pretemporada, continuará su carrera en Municipal Pérez Zeledón. El futbolista llegará como agente libre tras no entrar en la consideración del entrenador Vladimir Quesada de cara al 2026.

Sin embargo, minutos antes de que el balón comenzara a rodar sobre el césped del Morera Soto para definir el título nacional, el especialista en fichajes Kevin Jiménez confirmó una nueva partida en el conjunto morado.

ver también Luto en la final: dolor en Saprissa por el fallecimiento que golpea a una figura de Vladimir Quesada

Se confirma la limpieza de Vladimir Quesada

Se trata del delantero panameño Gustavo Herrera, quien llegó a Tibás con el rótulo de promesa pero nunca logró consolidarse. Este sábado ni siquiera fue incluido en la convocatoria para intentar evitar el título 31 de la Liga Deportiva Alajuelense.

Tweet placeholder

“Gustavo Herrera fuera de lista, el panameño saldrá del Saprissa al final del torneo. 0 minutos en los juegos de fase final para el joven delantero”, informó Jiménez a través de sus redes sociales en plena previa del compromiso.

¿Dónde jugará Gustavo Herrera?

Según la información suministrada por el propio periodista, el equipo que ha mostrado mayor interés en hacerse con los servicios del atacante de 20 años es AD San Carlos, que busca rearmarse tras un torneo complicado en el que debió pelear en la zona baja de la tabla.

Publicidad

Publicidad

ver también Luto en la final: dolor en Saprissa por el fallecimiento que golpea a una figura de Vladimir Quesada

Sin embargo, también cirucla otra versión: Ricardo Icaza indicó que el futuro del canalero podría estar incluso fuera del país, específicamente en el Qarabag Ağdam de la Primera División de Azerbaiyán.