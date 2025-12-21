No se vio en TV: el emotivo gesto que tuvo una figura de Alajuelense con Pato López tras conquistar la 31

Liga Deportiva Alajuelense vive su día más feliz en años. Con el correr de las horas, sabe todavía mejor el triunfo por 3-1 ante Saprissa que le dio el título del Torneo Apertura 2025. Y también van apareciendo registros de los festejos que protagonizaron jugadores, aficionados, directivos y demás actores que hacen a la institución.

Uno de ellos lo protagoniza Wilmer “Pato” López, leyenda de la Liga como futbolista y también como entrenador del equipo femenino —con el que se consagró nonacampeón nacional—, quien no podía quedarse afuera de la fiesta que se vivió en el Morera Soto tras el pitazo final.

El gesto de Villalobos con Pato López que emociona a Alajuelense

La cuenta LDA Sports compartió a través de X un video en el que se ve al central Guillermo Villalobos acercarse con el trofeo del campeonato entre sus manos a Wilmer López, quien lo sujetó y, ante el clamor popular, lo terminó levantando a modo de festejo.

“Lo de Memo dándole el trofeo al Pato es el claro ejemplo de que recuperamos toda la identidad. Jugadores hinchas que saben lo que significa la historia de la institución”, reza el texto que completa el tuit de la mencionada cuenta.

La figura de López es, sin duda, transversal a generaciones de liguistas que vieron con sus propios ojos o se criaron oyendo las hazañas del ex volante de Alajuelense, quien se retiró en 2009, a los 38 años y con once títulos en su haber, para seguir alimentando su legado en los banquillos una década después.

Guillermo Villalobos, aficionado de Alajuelense, celebró con su familia la conquista de la 31. (Foto: Instagram)

Por su parte, Guillermo Villalobos se viene erigiendo hace tiempo como una de las piezas clave de la Liga. En la fase final del Apertura 2025 se aferró al centro de la zaga, conformando una buena dupla con Alexis Gamboa, y jugó una gran serie contra Saprissa. En este semestre, disputó 25 partidos, dio un gol y también una asistencia.