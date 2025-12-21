Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

No se vio en TV: el emotivo gesto que tuvo una figura de Alajuelense con Pato López tras conquistar la 31

Wilmer López recibió un reconocimiento muy especial en medio de los festejos de Alajuelense por la conquista de la 31.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
No se vio en TV: el emotivo gesto que tuvo una figura de Alajuelense con Pato López
© LDANo se vio en TV: el emotivo gesto que tuvo una figura de Alajuelense con Pato López

Liga Deportiva Alajuelense vive su día más feliz en años. Con el correr de las horas, sabe todavía mejor el triunfo por 3-1 ante Saprissa que le dio el título del Torneo Apertura 2025. Y también van apareciendo registros de los festejos que protagonizaron jugadores, aficionados, directivos y demás actores que hacen a la institución.

Uno de ellos lo protagoniza Wilmer “Pato” López, leyenda de la Liga como futbolista y también como entrenador del equipo femenino —con el que se consagró nonacampeón nacional—, quien no podía quedarse afuera de la fiesta que se vivió en el Morera Soto tras el pitazo final.

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar tras el golazo de Kenay Myrie para Saprissa

ver también

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar tras el golazo de Kenay Myrie para Saprissa

El gesto de Villalobos con Pato López que emociona a Alajuelense

La cuenta LDA Sports compartió a través de X un video en el que se ve al central Guillermo Villalobos acercarse con el trofeo del campeonato entre sus manos a Wilmer López, quien lo sujetó y, ante el clamor popular, lo terminó levantando a modo de festejo.

Lo de Memo dándole el trofeo al Pato es el claro ejemplo de que recuperamos toda la identidad. Jugadores hinchas que saben lo que significa la historia de la institución”, reza el texto que completa el tuit de la mencionada cuenta.

Tweet placeholder

La figura de López es, sin duda, transversal a generaciones de liguistas que vieron con sus propios ojos o se criaron oyendo las hazañas del ex volante de Alajuelense, quien se retiró en 2009, a los 38 años y con once títulos en su haber, para seguir alimentando su legado en los banquillos una década después.

Publicidad
Guillermo Villalobos, aficionado de Alajuelense, celebró con su familia la conquista de la 31. (Foto: Instagram)

Guillermo Villalobos, aficionado de Alajuelense, celebró con su familia la conquista de la 31. (Foto: Instagram)

Por su parte, Guillermo Villalobos se viene erigiendo hace tiempo como una de las piezas clave de la Liga. En la fase final del Apertura 2025 se aferró al centro de la zaga, conformando una buena dupla con Alexis Gamboa, y jugó una gran serie contra Saprissa. En este semestre, disputó 25 partidos, dio un gol y también una asistencia.

Publicidad

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la decisión que puede sentenciar su futuro
    Deportivo Saprissa

    Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la decisión que puede sentenciar su futuro

    "Mi hogar": el mensaje de Kenneth Vargas tras confirmarse que LDA lo espera
    Liga Deportiva Alajuelense

    "Mi hogar": el mensaje de Kenneth Vargas tras confirmarse que LDA lo espera

    Limpieza profunda en Saprissa: estas serán las primeras salidas después del fracaso en el Apertura 2025
    Deportivo Saprissa

    Limpieza profunda en Saprissa: estas serán las primeras salidas después del fracaso en el Apertura 2025

    Giacone advierte a Alajuelense tras ganar la 31
    Costa Rica

    Giacone advierte a Alajuelense tras ganar la 31

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo