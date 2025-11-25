Atención Costa Rica: Jeaustin Campos recibe la peor sentencia en Honduras y la pelea que se desató

Jeaustin Campos no vive su mejor momento en el Real España. El equipo viene de perder 1-2 ante Motagua como local y en la Copa Centroamericana se quedó en semifinales.

La Máquina se encuentra en la cuarta posición del Apertura 2025 y Campos se quejó del arbitraje y también criticó a ciertos directivos de no ayudar al equipo en temas como estos.

“Si los dirigentes sólo escriben tonterías en redes sociales y no defienden realmente al club, dejando que las críticas sean agresivas, pero sin respaldo real, ¿dónde están cuando toca defender?”, fue lo que dijo Campos.

Jeaustin Campos recibe la peor sentencia en Real España

El ex presidente de La Máquina, Fuad Abufele, no se quedó callado ante estas palabras de Jeaustin Campos y a pesar de que no está inmerso directamente en el club, su palabra es muy escuchada.

“Va, solo hace falta , los que no defiende a Jeaustin Campos en el campo, son sus pupilos, ahora quiere ganar partidos presionando a los árbitros, desde hace ratos tenía que renunciar, por cierto, en mi tiempo de presidente de Real España hasta conferencia de prensa hacía para demostrar los errores”, fue lo que mandó a decir Fuad a Campos.

La pelea comenzó en conferencia de prensa y terminó en redes sociales, tocará esperar a ver si el DT tico le responde a Fuad. Lo cierto es que La Máquina no está bien.

Horas tensas se viven en Real España, que no parece levantar cabeza y que es muy probable que sea la última temporada de Jeaustin Campos en Honduras. En Costa Rica están pendientes..

