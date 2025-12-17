Es tendencia:
Honduras

Situación preocupante: Kervin Arriaga se ve perjudicado en una crisis que lo dejaría sin club

Kervin Arriaga no la pasa nada bien con el Levante y este miércoles recibieron otro duro golpe en la temporada.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga recibió duro golpe en la Copa del Rey.
Kervin Arriaga vive su momento más bajo desde que llegó a la primera división de España procedente del Real Zaragoza de segunda.

El hondureño ha visto como su fichaje pasó de la ilusión al desastre y eso que la temporada no había comenzado tan mal.

En los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en España, el Cultural Leonesa eliminó (1-0) al Levante UD con Kervin Arriaga ingresando de cambio al minuto 46.

Kervin Arriaga de mal a cada vez peor en Levante

Arriaga hizo su debut en la Copa del Rey. Anotó pero le anularon el gol por fuera de juego y el Levante fue eliminado.

El equipo del hondureño es último en LaLiga de España y está eliminado en 16vos del torneo copero.

Ya cambiaron de técnico en la temporada, pero la situación no mejora, esto podría dejar a Kervin Arriaga sin club para la próxima temporada si esto no mejora.

Ofertas no le van a faltar y seguro otros equipos con mejor momento que Levante lo vendrán a buscar. Arriaga siempre es uno de los que más se destaca.

Arriaga jugó su primer partido en la Copa del Rey y fue eliminado por el Cultural Leonesa. FOTO: TDTV.

