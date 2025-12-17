Situación preocupante: Kervin Arriaga se ve perjudicado en una crisis que lo dejaría sin club

Kervin Arriaga vive su momento más bajo desde que llegó a la primera división de España procedente del Real Zaragoza de segunda.

El hondureño ha visto como su fichaje pasó de la ilusión al desastre y eso que la temporada no había comenzado tan mal.

En los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en España, el Cultural Leonesa eliminó (1-0) al Levante UD con Kervin Arriaga ingresando de cambio al minuto 46.

Kervin Arriaga de mal a cada vez peor en Levante

Arriaga hizo su debut en la Copa del Rey. Anotó pero le anularon el gol por fuera de juego y el Levante fue eliminado.

El equipo del hondureño es último en LaLiga de España y está eliminado en 16vos del torneo copero.

Ya cambiaron de técnico en la temporada, pero la situación no mejora, esto podría dejar a Kervin Arriaga sin club para la próxima temporada si esto no mejora.

Ofertas no le van a faltar y seguro otros equipos con mejor momento que Levante lo vendrán a buscar. Arriaga siempre es uno de los que más se destaca.

