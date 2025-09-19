Concacaf se lo ordena a Honduras: Panamá y Thomas Christiansen reciben la notificación que esperaban para enfrentar a Surinam

La selección de Panamá no comenzó como estaba en el presupuesto las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen empataron sus primeros dos juegos ante Surinam y Guatemala. Ahora les toca enfrentar a El Salvador del Bolillo Gómez.

Luego de eso van a recibir a Surinam, en octubre es todo o nada para Panamá que quiere asistir a su segunda Copa del Mundo de la historia tras lo hecho en Rusia 2018.

Una de las noticias que más esperaban en suelo canelero es saber quién les va a impartir justicia en el dulo de local ante Surinam. Concacaf ya ha tomado la decisión.

Concacaf ordena a Honduras para el Panamá vs. Surinam

El martes 14 de octubre se dará el enfrentamiento entre Panamá y Surinam, para ese día el hondureño Selvin Brown pitará el cotejo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Lo acompañarán los también catrachos Gerson Orellana y Roney Salinas quienes serán el primer y segundo asistente.

Como cuarto árbitro estará Ricangel De Leca, oriundo de Aruba. En sala VAR David Gómez y Antony Bravo de Costa Rica.

Será la segunda vez que un hondureño pitará un cotejo de Panamá, ya que Said Martínez fue el que los dirigió en el empate 1-1 ante Guatemala en la jornada 2.

