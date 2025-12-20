Es tendencia:
Alajuelense vs. Saprissa: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Promérica

Sigue la final de vuelta del Apertura 2025 entre Alajuelense y Saprissa EN VIVO y en DIRECTO desde Fútbol Centroamérica.

17' - La más clara fue de Saprissa

Warren Madrigal remató y la pelota se fue muy cerca del arco defendido por Bayron Mora. Estuvieron a nada los morados de sorprender.

11' - Alajuelense comenzó mejor

El equipo de Machillo Ramírez domina el juego y ya tuvo varias aproximaciones. Saprissa espera y espera una contra.

3' - Waston casi en contra

Kendall quiso despejar un centro de Alajuelense y casi termina convirtiendo en propia puerta.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya se juega la final de vuelta entre Alajuelense y Saprissa. La ida terminó 2-2 en la Cueva.

¡CAMBIO DE ÚLTIMA HORA!

Bayron Mora será titular ante Saprissa. Pese a que en la formación estaba Ortega, Machillo pondrá al joven desde el arranque.

Saprissa entra en calor

Los morados se preparan para el partido de vuelta ante Alajuelense. 

¿Quién va a ganar según la IA?

La Inteligencia Artificial predice al ganador de Alajuelense vs. Saprissa. Se analizaron las distintas variables y hay un serio candidato.

Joel Campbell lo verá desde el banco

Luego de haber sido reemplazado en el entretiempo de la ida ante Saprissa, Machillo Ramírez decidió sacarlo y en su lugar jugará Rashir Parkins.

¡Saprissa confirma alineación!

Este es el XI que pone Vladimir Quesada para buscar el triunfo de visitante.

¿Hay gol de visitante en la final del Apertura 2025?

No hay gol de visitante en esta final. Si empatan en el global, el partido se irá a tiempo extra y si continúa van a penales.

¿Dónde ver la final entre Alajuelense y Saprissa?

El partido se disputará a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) y será transmitido por FUTV.

Alajuelense llegó al estadio

La Liga está en el Morera Soto y ya va a comenzar el precalentamiento antes de la final contra Saprissa.

¿Cuándo se disputaría la Gran Final?

En caso de que Saprissa se quede con la final del Apertura 2025, la Gran Final se jugaría el martes 23 de diciembre en el Ricardo Saprissa Ayma y la vuelta el 27 del mismo mes en el Morera Soto. 

Un partido de alto riesgo

Alajuelense confirmó fuertes medidas para asegurarse de que no hay incidentes. Se reforzaron los accesos y se espera que termine todo en paz.

Saprissa salió para el estadio

Ya están los jugadores morados dirigiéndose para el Morera Soto. Irán en búsqueda de forzar la disputa de la Gran Final.

¡Bienvenido al minuto a minuto de Alajuelense vs Saprissa!

En FCA le traemos todos los detalles de la final de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 7:00 p.m. de Costa Rica y el resto de la región central (8:00 de Panamá y 9:00 ET de Estados Unidos).

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Alajuelense y Saprissa se enfrentan en la vuelta.
© La Nación.Alajuelense y Saprissa se enfrentan en la vuelta.

Luego de una ida para el infarto que terminó 2-2 entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, ambos equipos se vuelven a ver las caras ahora en la vuelta. El Morera Soto será estadio que reciba este partido que puede darnos al nuevo campeón o una Gran Final.

Los dirigidos por Vladimir Quesada llegan con una baja muy sensible como la de Óscar Duarte, que se rompió los ligamentos en la ida. Machillo Ramírez, por su parte, tendrá a todas sus piezas para intentar obtener la tan ansiada liga 31 para los manudos.

