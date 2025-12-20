Alajuelense vs. Saprissa: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga Promérica

Luego de una ida para el infarto que terminó 2-2 entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, ambos equipos se vuelven a ver las caras ahora en la vuelta. El Morera Soto será estadio que reciba este partido que puede darnos al nuevo campeón o una Gran Final.
Los dirigidos por Vladimir Quesada llegan con una baja muy sensible como la de Óscar Duarte, que se rompió los ligamentos en la ida. Machillo Ramírez, por su parte, tendrá a todas sus piezas para intentar obtener la tan ansiada liga 31 para los manudos.