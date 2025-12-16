Jafet Soto lo tuvo en Herediano y ahora destapan el grande de Honduras que lo quiere fichar

Mientras Herediano prepara armar un equipo competitivo para 2026, a la oficina del Team llega una información que hace recordar a uno de los jugadores que tuvo en su plantilla recientemente.

Jafet Soto como gerente de Herediano fichó en 2023 a Ángel David Sayago, un atacante que llegó al club Florense para ayudar el equipo que por aquel entonces dirigía Jeaustin Campos.

Soto y la directiva buscaban en aquel momento un “artillero” (delantero goleador), y Sayago fue la respuesta, debutando poco después de su fichaje y convirtiéndose en un punto alto del equipo en el Apertura 2023.

En Honduras quieren a Sayago para Real España

Volviendo al presente, hay un club de Honduras que quiere a Sayago y se trata del Real España que dirige Campos.

El estratega tico quiere volver a contar con Ángel David en Honduras para 2026 y el periodista Kevin Jiménez asegura que están en negociaciones.

“Ángel David Sayago es opción fuerte para reforzar al Real España, están en negociaciones”. En Herediano disputó 9 partidos y marcó tres goles.

Antes de estar en el Team pasó por Independiente y CSD Tristán de Argentina, luego de esto estuvo en equipos como CF Atlante, Arsenal FC, Defensores de Belgrano y Raya2 de la Liga Expansión de México.

Real España quiere reforzar el equipo pensando en 2026, ya que del club salió Bryan Moya, buscan darle más aire fresco y que más con un jugador que Jeaustin Campos ya conoce.