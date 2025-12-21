Machillo Ramírez le puso plazo a su segunda etapa en Alajuelense tras darle la 31: “Quiero…”

La Liga Deportiva Alajuelense con Machillo Ramírez al frente, consiguió saldar cuentas pendientes al alcanzar su título número 31. El cuadro rojinegro superó 3-1 a Deportivo Saprissa en el duelo decisivo de la final del Torneo Apertura 2025, un resultado que completó un global de 5-3 y confirmó su consagración como campeón nacional tras una serie bien trabajada y contundente.

Tras alcanzar el título número 31 con Alajuelense, Machillo Ramírez dejó entrever que su etapa al frente del equipo podría tener un plazo definido. El entrenador reconoció que el objetivo principal ya fue cumplido, lo que abre la puerta a reflexionar sobre su continuidad en la institución rojinegra.

¿Qué dijo el Machillo Ramírez sobre su segunda etapa en Alajuelense?

Machillo Ramírez tras conquistar la 31 no expresó demasiados detalles respecto a su situación contractual con Alajuelense, señalando que por ahora prefiere enfocarse en el presente y disfrutar del trabajo realizado junto al plantel y la afición

“Contento por los muchachos y por la afición, por ahora quiero caminar estos 6 meses a ver qué pasa”, comentó el Machillo Ramírez para ESPN cuando se le preguntó por una renovación con Alajuelense. Recordemos que le quedan 6 meses de contrato como DT de los manudos.

La primera etapa del Machillo Ramírez en Alajuelense

Durante su primera etapa como director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, entre 2010 y 2015, Machillo Ramírez construyó un ciclo sumamente exitoso y ganador.

En ese período, el entrenador conquistó 5 títulos nacionales de Primera División, consolidando al equipo como protagonista del fútbol costarricense, además de sumar una Supercopa de Costa Rica, logros que marcaron una era y fortalecieron su vínculo histórico con la institución rojinegra.