Machillo Ramírez inicia la limpieza: Alajuelense deja ir a su primera figura tras ser campeón nacional

Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense pudo por fin conseguir lo que tanto deseaba tener en sus vitrinas. La número 31 ya es una realidad. Después de cinco años de sequía en el campeonato nacional, el León vuelve a gritar campeón tras superar a Saprissa en la final.

A pesar de la alegría y la euforia por el título logrado del Apertura 2025, Alajuelense ya piensa en lo que será el 2026. Sin tiempo para descansar, en la Liga trabajan en el mercado de fichajes, tanto en salidas como en llegadas, para la plantilla que buscará el bicampeonato.

Óscar Ramírez, como autor principal de este equipo campeón, aprobó la llegada del primer fichaje para 2026. Además, hay un futbolista que no continuará vistiendo la camiseta rojinegra el próximo año, debido a que termina su vínculo contractual.

Se trata de Diego Campos, quien no renovará su contrato con la Liga de acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez. El extremo, sin destino confirmado, dejará la institución manuda como agente libre tras haber arribado en enero de 2024.

¿Dónde seguirá su carrera Diego Campos?

En los últimos días, su nombre sonó en Guatemala, precisamente para convertirse en nuevo jugador de Comunicaciones. El equipo crema, inmerso en una crisis deportiva, quiere cambiar su imagen. Por eso, ya mostró interés en un jugador que puede darle mucho al fútbol chapín.

Los números de Diego Campos en Alajuelense

El de San José se despide con el título que le faltaba conseguir en Costa Rica: el campeonato nacional. Durante su estadía, disputó 104 partidos con los colores rojinegros y logró marcar en 27 oportunidades. Levantó seis títulos: 2 Copa Centroamericana, 1 Liga Promérica, 2 Recopa de Costa Rica y 1 Copa de Costa Rica.

