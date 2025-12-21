Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la dura decisión de Erick Lonnis que puede sentenciar su futuro

El sábado 20 de diciembre en el Morera Soto, Esteban Alvarado entregó una de las peores actuaciones que se le recuerden como guardameta del Deportivo Saprissa, y lo hizo en el peor contexto posible: la final de vuelta de la segunda fase del Torneo Apertura 2025 ante Liga Deportiva Alajuelense.

El portero morado pudo haber hecho mucho más en dos de los tres goles rojinegros que decretaron el 3-1 definitivo y sellaron la ansiada estrella 31 para la Liga.

En el primer tiempo, Ronaldo Cisneros lo tomó mal parado con su cabezazo para abrir el marcador. Luego, a los 75 minutos, cuando el partido estaba 1-1 y todavía había esperanza para el Monstruo, un largo rebote suyo tras un tiro libre lejano de Alejandro Bran le dejó el balón servido a Fernando Piñar para volver a poner en ventaja a los manudos y desatar la euforia en La Catedral.

Los morados se ensañan con su portero

Después de esta fatídica serie final, la postura de una porción mayoritaria de la afición morada es clara: Esteban Alvarado no debe seguir siendo el arquero titular del equipo.

¿Esteban Alvarado podría salir de Tibás? (José Morelli).

Y aunque Erick Lonnis, presidente del Comité Técnico del Monstruo, salió a defender públicamente al experimentado portero, lo cierto es que puertas adentro de la institución habría comenzado a tomar fuerza la idea de, como mínimo, traerle competencia directa al arquero de 36 años para la próxima temporada.

¿Fin de ciclo para Alvarado?

Según el periodista Jason Arce, “en Saprissa se vendrá una reestructuración deportiva profunda”, donde “hay futbolistas que tienen contrato que no seguirán en el club”.

En ese escenario, Esteban Alvarado podría ser uno de los grandes afectados por estas decisiones, ya que en un mensaje posterior en redes sociales el propio comunicador aseguró que dentro del Monstruo “están viendo opciones para la portería” y reiteró que “vendrán varias salidas”.

Así, se abre la puerta a la posibilidad de que el peor partido de Alvarado como morado haya sido también el último. Desde su regreso a Tibás en 2023, el ex Herediano fue clave para la obtención de tres campeonatos nacionales, pero hoy su continuidad como titular está seriamente en duda.