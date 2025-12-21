Es tendencia:
Washington Ortega habló de su futuro en Alajuelense tras ganar la 31 y lo que dijo encendió las alarmas del liguismo

Washington Ortega fue parte fundamental para que Alajuelense consiguiera la 31 este año y esto respondió el arquero sobre su futuro.

marcial martínez

Marcial Martínez

Washington Ortega habló sobre su futuro en Alajuelense
La Liga Deportiva Alajuelense, bajo el mando de Machillo Ramírez, logró dejar atrás viejas frustraciones al conquistar la ansiada corona número 31. El equipo rojinegro se impuso 3-1 ante Deportivo Saprissa en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025, sellando un marcador global de 5-3 que le permitió proclamarse campeón nacional con autoridad.

Washington Ortega fue uno de los pilares de Alajuelense a lo largo de la temporada, destacándose por su regularidad y aportes clave en el camino al título. Aunque una lesión le impidió disputar uno de los encuentros más trascendentales, el equipo logró cumplir el objetivo trazado.

Tras la consagración, el guardameta uruguayo dejó algunas reflexiones que abren interrogantes sobre el rumbo que podría tomar su futuro en la Liga.

¿Qué dijo Washington Ortega sobre su futuro en Alajuelense?

Washington Ortega dejó en claro que atraviesa un gran momento personal y profesional, remarcando su satisfacción por el presente que vive en el club pese a haber recibido una propuesta económica muy importante desde Emiratos Árabes.

“Estoy contento acá, es real que tuve una oferta muy grande de en Emiratos Árabes, pero mi ambición era ganar la 31 y lo pude lograr, pude tener muy buenos números y estoy agradecido con la gente por todo el cariño”, comentó Washington Ortega para ESPN.

Sin embargo, cuando se le insistió sobre si se quedaba o se iba de La Liga, respondió: “Vamos a ver, la gente me ha recibido muy bien, estamos muy contentos, pero bueno, el fútbol tiene muchas cosas“, sin dar más detalles sobre su continuidad o ida del club rojinegro.

Recordemos que Washington Ortega mantiene contrato vigente con Alajuelense hasta el 30 de junio de 2028, tras haber renovado su vínculo el 2 de septiembre de este año.

Sin embargo, su continuidad no está completamente garantizada. Ahora el tiempo dirá si luego de esta temporada, con los títulos obtenidos, el arquero uruguayo se mantiene o no en la institución manuda.

