Alajuelense vive días de reconstrucción y ya piensa en el armado para lo que será el Apertura 2026 de la mano de Ismael Rescalvo.

La Liga Deportiva Alajuelense ya trabaja pensando en lo que será el Apertura 2026. Para eso fue que no tardó en contratar a Ismael Rescalvo como nuevo DT tras la salida del Machillo Ramírez y así es como se está moviendo en el merado de fichajes.

Sin embargo, las novedades en el planeta manudo, a días de que empiece el Mundial 2026 y mientras muchos miran hacia este torneo ecuménico, no se detienen.

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El sueño europeo intacto de Santiago Van der Putten

A pesar de atravesar un duro momento tras sufrir su segunda rotura de ligamento cruzado, una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas hasta el 2027, el joven defensor Santiago Van der Putten no pierde la esperanza de consolidar su carrera en Europa. El zaguero de 21 años, quien ya tuvo un paso formativo en el Real Betis y estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona B, mantiene una mentalidad resiliente y optimista durante su proceso de recuperación con la Liga Deportiva Alajuelense.

En una reciente entrevista, Van der Putten aseguró que este revés físico solo demora sus planes, pero no apaga su ambición de dar el gran salto al Viejo Continente y dejar un legado importante. Además, el prometedor futbolista aclaró que su motivación principal es alcanzar la gloria y el éxito deportivo por encima de los beneficios económicos, destacando que el haber crecido en un entorno sin carencias le permite enfocarse íntegramente en sus metas profesionales sin que el dinero dicte sus decisiones.

Van der Putten apunta a cruzar el Atlántico.

Fuerte acusación por presunta estafa contra ex canterano manudo

José Escalante, ex jugador formado en las divisiones menores de Alajuelense y actual futbolista de futsal en el Sporting FC, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras ser expuesto públicamente en redes sociales. A través de la plataforma TikTok, comenzó a circular una publicación que se hizo viral, en la cual se señala al deportista por una presunta estafa relacionada con la compra de un vehículo, empañando su imagen pública tras su paso por el fútbol once.

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Según los detalles expuestos en la denuncia, Escalante le habría pedido a una persona muy cercana que sacara un préstamo a su nombre para poder comprarse el automóvil, dinero que presuntamente nunca fue devuelto en su totalidad. El texto que acompaña la acusación es contundente y también deja entrever supuestos conflictos familiares por pensión alimenticia, reclamándole que el dinero semanal que aporta no es suficiente para mantener a su hijo ni para saldar la deuda del carro adquirido.

Polémica en las redes sociales.

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El lugar de Alajuelense entre los gigantes de Centroamérica según ChatGPT

De acuerdo con el ranking generado por la Inteligencia Artificial, la Liga Deportiva Alajuelense se posiciona como el tercer club más grande de toda Centroamérica, ubicándose solo por detrás del Deportivo Saprissa y el Olimpia de Honduras. ChatGPT justifica este lugar en el podio destacando que la grandeza del equipo se sostiene en tres pilares históricos: su extensa colección de campeonatos nacionales, una enorme masa social de aficionados y su constante participación en torneos internacionales, consolidándolo como el principal rival histórico del líder del listado.

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Además de su legado tradicional, la IA valoró puntualmente el resurgimiento reciente del equipo rojinegro para asegurar este tercer puesto frente a otros competidores de la región. El análisis destaca que Alajuelense logró revitalizar su prestigio a nivel continental en los últimos años gracias a la obtención de nuevos títulos regionales y sus campañas destacadas en los torneos de la Concacaf. Para ChatGPT, esta capacidad demostrada de reinventarse y mantenerse competitivo en distintas épocas es el factor definitivo que le otorga su lugar de privilegio en la clasificación.

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Los grandes de Centroamérica según ChatGPT.

El día que el nuevo fichaje manudo le marcó a Keylor Navas

La reciente incorporación del volante ofensivo venezolano Juan Pablo “Juanpi” Añor a la Liga Deportiva Alajuelense ha traído a la memoria uno de los momentos más destacados de su carrera en el fútbol español. El jugador, que disputó más de un centenar de partidos con el Málaga CF, llega al equipo rojinegro con un antecedente muy particular que lo vincula directamente con la máxima figura del arco costarricense: Keylor Navas, a quien enfrentó en tres ocasiones durante la exitosa etapa del guardameta en el Real Madrid.

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El cruce más recordado entre ambos se remonta al 21 de enero de 2017 en el mítico estadio Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, a pesar de que el conjunto merengue se llevó la victoria por 2-1, Juanpi logró batir a Navas al aprovechar un rebote dentro del área para marcar el único gol del cuadro andaluz. Ahora, la afición liguista se ilusiona con que la misma zurda que alguna vez logró amargar al histórico portero tico pueda marcar la diferencia y brillar en su nueva etapa en el fútbol de Costa Rica.

Juanpi le marcó al arquero tico en el Bernabéu.

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En síntesis

El defensor Santiago Van der Putten de 21 años estará lesionado hasta el 2027.

de 21 años estará lesionado hasta el 2027. El futbolista José Escalante es acusado en TikTok por una presunta estafa de vehículo.

es acusado en TikTok por una presunta estafa de vehículo. ChatGPT ubicó a Alajuelense como el tercer club más grande de Centroamérica.