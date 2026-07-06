A Juanpi Añor le preguntaron por los jugadores de Alajuelense que más lo asombraron y dio dos nombres: “Nos vamos a entender”

El ex Málaga destacó a dos figuras de Alajuelense y manifestó que puede hacer buenas migas con ellos este semestre.

Juanpi Añor lleva más de dos semanas de pretemporada con Liga Deportiva Alajuelense. El mediocampista ofensivo de 32 años es la gran apuesta en este mercado de fichajes para encarar la doble competencia: el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, y genera expectativa por su extenso recorrido en el fútbol europeo. Sobre todo en Málaga de España, donde se formó.

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El nuevo “10” de la Liga cuenta con su permiso de trabajo y ya sumó media hora con el primer equipo en el amistoso del sábado, contra Tepatitlán. Los manudos le ganaron 3-0 al campeón de la Liga de Expansión MX con los goles de Yeison Molina, Jeison Lucumí y Alexis Gamboa.

Ahora, la mente de Añor y el resto del equipo se enfoca en la Supercopa contra Herediano, a disputarse este domingo 12 de julio en el “Fello” Meza de Cartago desde las 5:00 p.m., que podría transformarse en el primer título de Ismael Rescalvo no solo como entrenador de Alajuelense, sino de su carrera.

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Con miras en ese cruce, al futbolista venezolano le preguntaron en el programa El Picadito por sus nuevos compañeros. Concretamente, cuáles de todos ellos lo sorprendieron para bien. Y si bien elogió al plantel, luego destacó a dos seleccionados costarricenses: Aarón Salazar y Anthony Hernández.

Los dos jugadores de Alajuelense que asombraron a Juanpi Añor

“Por lo que he visto, estoy en un equipo que se puede compaginar con mi estilo de juego. En el caso del mediocampo, que es muy técnico, uno es Aarón (Salazar), por las bandas tenemos jugadores rápidos como Anthony (Hernández)… Son jugadores que nos podemos aprovechar uno del otro y estoy seguro de que nos vamos a entender“, respondió Juanpi Añor.

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El polivalente Salazar, capaz de desempeñarse como central, lateral o volante, viene de ser titular indiscutido con Óscar Ramírez: sumó 1.437 minutos entre el campeonato nacional y la Concachampions, jugando 19 partidos. Mientras que “Pikachu” tuvo menos rodaje (acumuló 843′) por temas físicos, aportando 2 goles en 18 apariciones. Estuvo lejos de su mejor nivel.

Juanpi Añor en acción durante la pretemporada con Alajuelense. (Foto: LDA)

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“Con lo poco que he podido hablar con Ismael en este proceso que llevo aquí, él básicamente me ha pedido que empiece a formar un liderazgo hablando con mis compañeros para entendernos en todo lo que es la comunicación, que es bastante importante para que después se pueda reflejar en el campo, porque bueno, talento hay, pero lo bueno sería que todos nos entendiéramos bien. Que vaya conversando con mis compañeros, tratando de alimentarme de todos ellos”, añadió el ex Volos NFC de Grecia.