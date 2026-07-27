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Copa Centroamericana 2026

No viaja a Panamá: Saprissa pierde a una figura de peso para el debut por Copa Centroamericana

El Monstruo ya viajó a territorio panameño para empezar su camino en la Copa Centroamericana 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Uno de los referentes no viajó a Panamá.
© Prensa SaprissaUno de los referentes no viajó a Panamá.

Este lunes, el Deportivo Saprissa hizo el anuncio oficial de los futbolistas que están convocados para el debut en la Copa Centroamericana 2026. El Monstruo se mide este miércoles 29 de julio frente al Umecit por la primera fecha de la fase de grupos.

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Entre los convocados, hay un ausente destacado. Se trata de Fidel Escobar, quien no viaja a Panamá junto a la delegación morada. Esto se debe a que el conjunto tibaseño no lo incluyó en la lista definitiva que exige la Concacaf antes del inicio de la competencia.

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Por esta razón, el futbolista de la Selección de Panamá no formará parte de ningún encuentro que corresponda a la Copa Centroamericana. Según la información que aportaron en Teletica Radio, hay muchas dudas sobre su futuro y no se sabe con claridad qué pasará. Por eso, este lunes aprovechó para casarse con su pareja Stephanie Morales.

Fidel Escobar podría irse de Saprissa

En este inicio de temporada, después de su participación en el Mundial 2026, Escobar todavía no sumó ningún minuto. No fue convocado para la Recopa contra Herediano ni tampoco estuvo en el debut contra Pérez Zeledón por el Apertura.

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Días atrás, se dio a conocer desde la prensa panameña que tiene propuestas de Norteamérica para continuar su carrera. Tanto de la MLS como de la Liga MX estarían interesados en contar con los servicios del defensor canalero.

No obstante, la temporada ya comenzó en todas las competencias domésticas y aún no hay una certeza sobre su futuro. Si el Monstruo no recibe ninguna oferta por Escobar, todo indicaría que se quedaría en Tibás. Tiene contrato vigente hasta diciembre de este 2026.

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En resumen

  • Deportivo Saprissa debutará en la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 29 de julio.
  • Fidel Escobar quedó fuera de la lista definitiva del Saprissa para la Copa Centroamericana.
  • El defensor Fidel Escobar tiene contrato con el club costarricense hasta diciembre de 2026.

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