El fichaje de Juan Pablo “Juanpi” Añor por Liga Deportiva Alajuelense trajo de vuelta varios recuerdos de su exitoso paso por el fútbol español, donde llegó a disputar 132 partidos con el uniforme del Málaga CF.
El volante ofensivo de 32 años, oriundo de Venezuela y presentado este mismo sábado como flamante refuerzo del club rojinegro por los próximos dos años, llega al Morera Soto con un antecedente que toca de cerca al fútbol costarricense.
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Es que Juanpi ya sabe lo que es enfrentar al mítico Keylor Navas. De hecho, el nuevo 10 manudo se cruzó tres veces con el arquero durante su etapa en el cuadro malagueño, cuando el tico defendía el arco del Real Madrid.
El gol de Juanpi Añor a Keylor Navas
El cruce más recordado llegó el 21 de enero de 2017, en el Santiago Bernabéu. La Casa Blanca vencía 2-0 al Málaga con doblete de Sergio Ramos, pero Juanpi apareció en el segundo tiempo para marcar el descuento del equipo andaluz.
La jugada nació por la izquierda, con una acción de Juan Carlos que terminó en un remate rechazado por Keylor. El rebote quedó suelto dentro del área y Juanpi, bien ubicado cerca del punto penal, definió para vencerlo y poner el 2-1 definitivo.
El resultado no le alcanzó para llevarse puntos del Bernabéu, pero el gol quedó como uno de los momentos más importantes de Juanpi en LaLiga. No todos los días un futbolista le marca al Real Madrid en su casa, y menos con Keylor Navas bajo los tres palos.
El balance de Juanpi contra Keylor
En total, Juanpi Añor se midió tres veces contra el actual capitán de los Pumas UNAM. El balance fue de dos empates y una derrota para el venezolano, siempre con el uniforme del Málaga.
El primer cruce fue en la temporada 2015-2016, en un Real Madrid 0-0 Málaga en el que Juanpi jugó 20 minutos. En el mismo semestre volvieron a verse las caras en un 1-1, donde el venezolano disputó 89 minutos. El tercer duelo fue el que ya repasamos: el 2-1 del Madrid en el Bernabéu.
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Ahora, años después, ese antecedente vuelve a aparecer por su llegada a Alajuelense. Para el liguismo, la ilusión será que esa zurda que marcó la diferencia en el Bernabéu también aparezca en Costa Rica.
En síntesis
- Juanpi Añor fue presentado oficialmente por Alajuelense como refuerzo por dos años.
- El venezolano le marcó a Keylor Navas en un Real Madrid 2-1 Málaga jugado en el Santiago Bernabéu.
- En total, Juanpi enfrentó tres veces a Keylor: dos empates, una derrota y 199 minutos disputados.