Saprissa acaricia los 3 puntos: Fedefútbol le puso fecha límite a San Carlos para pagar su deuda y así está el panorama

San Carlos están en una carrera a contrarreloj para saldar todas sus deudas que, lastimosamente para el club y sus aficionados, difícilmente podrá ganar.

Una enorme incertidumbre envuelve al partido entre Deportivo Saprissa y AD San Carlos, que fue programado para jugarse este domingo a partir de las 4:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

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El encuentro corre serio riesgo de suspenderse debido a la deuda del club norteño con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La consecuencia fue la suspensión de su licencia por decisión de la Fedefútbol, impidiéndole debutar en el Torneo Apertura 2026 contra Escorpiones de Belén.

Los recién ascendidos se llevaron tres puntos sin jugar y a Saprissa podría tocarle el mismo desenlace si los Toros del Norte no ponen sus cuentas en orden. Algo que, a día de hoy, parece muy difícil que ocurra.

Fedefútbol le fijó una fecha límite a San Carlos

El periodista Ferlin Fuentes explicó en la última emisión del programa Teléfono Rojo que el Comité de Licencias de la Fedefútbol le dio tiempo a San Carlos para cancelar el monto total de su deuda hasta este viernes 31 de julio. El mismo asciende a casi ₡70 millones de colones.

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Sin embargo, no es la única condición que le pusieron los federativos a la institución sancarleña para recuperar su licencia: también le ordenaron pagarle a sus futbolistas los salarios atrasados desde abril. Fuentes detalló que ya les abonaron el 70%, pero todavía falta esa parte restante de los sueldos más el dinero de la CCSS.

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A este panorama se suma una “traba” burocrática, que sería el menor de los problemas. En el caso de que San Carlos salde la totalidad de sus deudas, deberá presentar ante el Comité de Licencias los documentos que lo comprueben. Si después de sesionar se le da el visto bueno, le toca esperar, por último, a que la Unafut confirme la realización del partido con Saprissa.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de “Paté” Centeno y sus futbolistas siguen entrenando. (Foto: AD San Carlos)

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“Antes de entrar al aire, hice una consulta. He intentado hablar con Carlos Acosta (gerente general) pero no he podido. Algunas fuentes dentro del club lo que me dicen es que hay mucha incertidumbre y en este momento no saben qué va a pasar”, cerró Fuentes.

En síntesis

AD San Carlos tiene hasta el 31 de julio para pagar ₡70 millones .

tiene hasta el para pagar . El club norteño deben cancelar el 30% restante de los sueldos pendientes desde abril .

de los sueldos pendientes desde . Deportivo Saprissa ganará los tres puntos si el juego del domingo se suspende.