Herediano debía estrenarse como local en el Estadio Nacional, pero Concacaf rechazó el escenario para recibir a Marathón.

El debut del Club Sport Herediano en la Copa Centroamericana 2026 sufrió un cambio importante a pocos días del partido. El conjunto rojiamarillo informó este lunes que ya no recibirá a Marathón de Honduras en el Estadio Nacional, como estaba previsto originalmente.

Publicidad

La modificación responde al estado del terreno de juego de “La Joya de la Sabana”, cuya gramilla está siendo sometida a un tratamiento. Aunque los trabajos comenzaron con anticipación, la cancha no quedó lista dentro de los plazos previstos y Concacaf determinó que no cumplía con las condiciones exigidas para albergar el compromiso.

El césped del Estadio Nacional está siendo sometido a un tratamiento (Wikipedai).

“Esta decisión obedece a circunstancias ajenas y fuera del control del Herediano, las cuales impiden que el terreno de juego del estadio originalmente designado cumpla con las condiciones requeridas por los lineamientos de Estadios de Concacaf para la celebración del encuentro”, fue la explicación que recibió la institución florense desde Concacaf.

¿Dónde recibirá Herediano a Marathón?

Ante esa situación, el partido fue trasladado al estadio Alejandro Morera Soto, casa de Liga Deportiva Alajuelense. El Team agradeció públicamente al club rojinegro por facilitar sus instalaciones con tan poco margen para reorganizar la logística.

Publicidad

Herediano recibirá a Marathón en “La Catedral del Buen Fútbol” (LDA).

Más allá del cambio de escenario, el encuentro mantiene su fecha y horario: se jugará este jueves 30 de julio, desde las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 p.m. de Panamá.

Publicidad

ver también “Difunden odio y rumores falsos”: Gianni Infantino denuncia la campaña que intentó sabotear el Mundial 2026

La boletería del Morera Soto estará habilitada a partir del mediodía, mientras que el ingreso de la afición visitante comenzará a las 4:00 p.m. y las puertas para el público general se abrirán media hora después.

¿Cómo llega Herediano al debut en la Copa Centroamericana?

El equipo dirigido por José Giacone afrontará el torneo regional como vigente campeón costarricense y después de levantar dos trofeos en el comienzo de la temporada.

Publicidad

Primero venció 1-0 a Alajuelense en la Supercopa y luego repitió el resultado frente a Saprissa para conquistar la Recopa; en ambos partidos, Elías Aguilar marcó el gol de la victoria. Su estreno en el Apertura 2026 dejó una sensación más amarga: igualó 1-1 con Puntarenas en Santa Bárbara.

ver también Denuncia ante la Fedefútbol: el partido entre Herediano y Puntarenas tendría un ganador por alineación indebida

Ahora, el Team pondrá la mira en un Grupo B exigente, que también comparte con Antigua GFC, Real Estelí y Alianza de El Salvador. El primer paso será ante Marathón, en una casa prestada y con la obligación de hacer valer su localía pese al inesperado cambio de planes.