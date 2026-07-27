Herediano pidió los puntos contra Puntarenas por alineación indebida y Unafut ya dio su veredicto oficial

La Unafut comunicó su decisión final después del reclamo de Herediano por una presunta mala inclusión de Puntarenas.

El pasado jueves, el Club Sport Herediano tuvo su estreno en el Apertura 2026 contra Puntarenas. El campeón nacional igualó por 1-1 frente al conjunto porteño. Días después, se supo que el Team solicitó los puntos por alineación indebida.

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El equipo rojiamarillo reclamó a la Unafut los tres puntos del partido porque Puntarenas incluyó en la lista a Walter Cortés. El defensor arrastraba una sanción de su última experiencia en Santa Ana, donde fue expulsado en la Liga de Ascenso.

La Unafut le dio la derecha a Herediano y determinó que Cortés debía cumplir su castigo en la primera jornada. Por este motivo, el Team se queda con los tres puntos y llega a lo más alto de la tabla de posiciones junto a quienes ganaron en el debut.

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Herediano gana los puntos del partido contra Puntarenas tras la decisión de la Unafut

“UNAFUT informa que resolvió acoger la petición presentada por el Club Sport Herediano en relación con la alineación indebida del futbolista Walter Cortés por parte de Puntarenas Fútbol Club (PFC), correspondiente al partido de la jornada 1 del torneo de Apertura 2026. Como consecuencia de esta resolución, se adjudican los tres puntos a Herediano, otorgándose el resultado oficial de 3-0 a favor del conjunto rojiamarillo“, fue el comunicado oficial de la Unión de Clubes.

Y agregó sobre la suspensión del futbolista: “Al jugador Walter Cortés Pérez quien, según constancia 6 2026-2027, emitida por el señor Marco Murillo Peraza, coordinador de Competición de la Liga de Ascenso, le quedó por cumplir un partido de suspensión desde la temporada pasada“.

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De esta manera, el 1-1 queda sin efecto y Herediano suma tres puntos tras la decisión escritorial. Además, la Unafut le colocó un pequeño castigo a Puntarenas que lo deja en desventaja en la tabla de posiciones. Si empata en puntos con otro equipo, quedará debajo por el asterisco que le impuso la Unión de Clubes.

En resumen

Herediano ganó 3-0 en la mesa tras solicitar los puntos del partido contra Puntarenas.

tras solicitar los puntos del partido contra Puntarenas. Walter Cortés cometió alineación indebida al jugar estando sancionado desde la Liga de Ascenso.

al jugar estando sancionado desde la Liga de Ascenso. Unafut otorgó los tres puntos a Herediano y dejó a Puntarenas con un asterisco.