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Premundial Sub-20: así quedó la tabla del Grupo B tras la caída de Costa Rica ante México y el gane de Guatemala

Repase cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Guatemala arovechó la derrota tica y ganó terreno en el Grupo B.
© ConcacafGuatemala arovechó la derrota tica y ganó terreno en el Grupo B.

Este lunes 27 de julio, continuó la actividad correspondiente a la segunda fecha del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 con dos partidos decisivos para el devenir del Grupo B.

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En el primero de ellos, Guatemala se repuso de la caída por la mínima ante los costarricenses goleando 4-0 a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc. Los anotadores Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Diego Guerra, llegando a 3 puntos y con vida a la última jornada.

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Pocas horas después, en el mismo reducto, México se impuso por 2-0 a Costa Rica en un partido por demás friccionado y que tuvo la expulsión del portero Sebastián Liceaga como una triste prueba de ello. Para el anfitrión anotaron Hugo Camberos y hubo un autogol de Emmanuel Brennes.

Así quedó el Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf tras la fecha 2

EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
México62200505
Guatemala32101413
Costa Rica3210112-1
Antigua y Barbuda0200207-7

Con este panorama, Costa Rica necesita derrotar sí o sí a Antigua y Barbuda en la última jornada y cruzar los dedos para que México le gane a Guatemala. Incluso, un empate entre mexicanos y chapines le garantizaría el segundo lugar del Grupo B y, por ende, la clasificación a cuartos de final.

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Así se juegan los dos últimos partidos del Grupo B

  • México vs. Guatemala — Jueves 30 de julio, a las 4:00 p.m.
  • Costa Rica vs. Antigua y Barbuda — Jueves 30 de julio, a las 4:00 p.m.

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