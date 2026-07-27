Premundial Sub-20: así quedó la tabla del Grupo B tras la caída de Costa Rica ante México y el gane de Guatemala

Este lunes 27 de julio, continuó la actividad correspondiente a la segunda fecha del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 con dos partidos decisivos para el devenir del Grupo B.
En el primero de ellos, Guatemala se repuso de la caída por la mínima ante los costarricenses goleando 4-0 a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc. Los anotadores Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Diego Guerra, llegando a 3 puntos y con vida a la última jornada.
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Pocas horas después, en el mismo reducto, México se impuso por 2-0 a Costa Rica en un partido por demás friccionado y que tuvo la expulsión del portero Sebastián Liceaga como una triste prueba de ello. Para el anfitrión anotaron Hugo Camberos y hubo un autogol de Emmanuel Brennes.
Así quedó el Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf tras la fecha 2
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|México
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|Guatemala
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|3
|Costa Rica
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|Antigua y Barbuda
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
Con este panorama, Costa Rica necesita derrotar sí o sí a Antigua y Barbuda en la última jornada y cruzar los dedos para que México le gane a Guatemala. Incluso, un empate entre mexicanos y chapines le garantizaría el segundo lugar del Grupo B y, por ende, la clasificación a cuartos de final.
Así se juegan los dos últimos partidos del Grupo B
- México vs. Guatemala — Jueves 30 de julio, a las 4:00 p.m.
- Costa Rica vs. Antigua y Barbuda — Jueves 30 de julio, a las 4:00 p.m.