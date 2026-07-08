Juanpi Añor revela lo que más le sorprendió de Alajuelense y marca la diferencia con Saprissa: “En Europa no lo tienen”

El volante se ha referido a un detalle que lo sorprendió mucho en su llega a Alajuelense y que Saprissa todavía no pudo tener.

El venezolano Juan Pablo Añor es una de las principales novedades de la Liga Deportiva Alajuelense para afrontar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2026. El experimentado volante ofensivo llega al fútbol de Costa Rica con altas expectativas para convertirse en una pieza clave dentro del proyecto que lidera el técnico Ismael Rescalvo.

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Aunque Añor ya conocía el país, tras haber jugado un amistoso con la Selección de Venezuela en el Estadio Nacional en 2016, su regreso en calidad de jugador rojinegro le ha permitido descubrir a fondo la estructura del club, llevándose una enorme sorpresa.

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Admiración por el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense

En una entrevista concedida al programa El Picadito, el futbolista de 32 años se mostró maravillado con las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, comparándolo incluso con la infraestructura de la élite europea.

“Hay mucha gente que piensa que en Europa, y no te hablo en el nivel que yo estuve allá, sino que en clubes de alto nivel, que no tienen lo que hay aquí en el CAR, entonces es de valorar todo esto. Me sorprendió las instalaciones que hay y lo bien organizado que está todo y es que no te falta nada, tienen todo”, confesó el jugador.

Añor aprovechó el espacio para aplaudir la fuerte inversión de la directiva y envió un mensaje a las ligas menores de la institución.

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“Los niños, los juveniles que hacen vida aquí en el CAR le tienen que dar ese valor que se merece, porque esto no lo ves en otros sitios donde la gente da por sentado que lo tienen, por eso digo que es de admirar el trabajo y la inversión que han hecho aquí”.

El mediocampista fue contundente al asegurar que las condiciones de Alajuelense superan por completo a las de sus rivales locales y regionales, haciendo una clara referencia al Deportivo Saprissa.

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“Obviamente en Costa Rica no lo tiene nadie y en Centroamérica me costaría pensar que algún club tendría algo parecido a esto, quizás en México y Estados Unidos. Por eso soy repetitivo, porque es bonito pertenecer a un club donde cuide todos esos detalles”.

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Los datos de Juanpi Añor

Nombre: Juan Pablo Añor Acosta

Juan Pablo Añor Acosta Edad: 32 años (Nació el 24 de enero de 1994 en Caracas, Venezuela)

32 años (Nació el 24 de enero de 1994 en Caracas, Venezuela) Posición: Volante ofensivo, interior creativo o extremo por derecha.

Volante ofensivo, interior creativo o extremo por derecha. Trayectoria: Formado en el Málaga de España (donde la prensa lo catalogó en su momento como el “heredero de Isco”), pasó por el Huesca, Al-Ain de Arabia Saudita, Caracas FC, Panetolikos y Volos NFC de Grecia.

Formado en el (donde la prensa lo catalogó en su momento como el “heredero de Isco”), pasó por el Huesca, Al-Ain de Arabia Saudita, Caracas FC, Panetolikos y Volos NFC de Grecia. Última temporada (en Grecia): Disputó 32 partidos, anotó 4 goles y sumó 2.179 minutos