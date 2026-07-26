Un campeón con Alajuelense y mundialista con Costa Rica sorprendió al anunciar una nueva etapa en otra disciplina.

Ian Smith supo llegar a ser una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Su rendimiento con Santos de Guápiles lo llevó a Suecia siendo un juvenil, luego disputó el Mundial de Rusia 2018 con La Sele y en 2020 regresó al país para vestir la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

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El lateral derecho formó parte del equipo rojinegro que conquistó el Torneo Apertura 2020 y también levantó la Liga Concacaf 2020, dos títulos que cortaron una extensa sequía para la institución. Su etapa en el Morera Soto terminó en 2022, y posteriormente su carrera continuó en Sporting FC.

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El diagnóstico que lo cambió todo

Durante 2024, unas persistentes molestias articulares comenzaron a apartar a Smith de las canchas. Los estudios médicos finalmente determinaron que padecía artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que requirió tratamiento especializado y lo mantuvo varios meses sin competir.

Según el médico del equipo albinegro, Roberto Rodríguez, el camino para identificar su condición no fue sencillo: “Es una enfermedad autoinmune. Nos llevó un tiempo ver qué era lo que tenía, se hicieron todos los estudios, ya se logró diagnosticar, se le refirió a un especialista, quien fue la persona que diagnosticó su caso y comenzamos a activar el protocolo de tratamiento”.

Ian Smith lleva casi un mes sin equipo (Getty Images).

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El guapileño consiguió regresar oficialmente en noviembre de ese año y más adelante se incorporó a Inter San Carlos, donde integró el plantel que logró el ascenso a Primera División. Sin embargo, el club norteño decidió no mantenerlo en su nómina para el Apertura 2026 y desde entonces se mantiene sin equipo.

Ian Smith cambia el fútbol por el pádel

Mientras se esperan novedades sobre su futuro en el fútbol, el ex manudo sorprendió a sus seguidores con una publicación desde una cancha de pádel. En la imagen que compartió en Instagram aparece sonriente, portando una de las raquetas que fabrica Black Crown Pádel Costa Rica.

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“Muy agradecido con @blackcrownpadelcr por confiar en mí en esta nueva etapa deportiva de mi vida, estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de esta gran marca. Puedes encontrar y probar su variedad de modelos y productos en @matchpointclubcr nos vemos.”, fue el mensaje con el Ian Smith que acompañó el posteo.

Ian Smith ha comenzado “una nueva etapa deportiva” (Instagram).

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Por ahora, el lateral de 28 años no comunicó oficialmente su retiro del fútbol ni aclaró si pretende competir profesionalmente en el pádel, pero su presente lo encuentra recorriendo un camino muy diferente al que alguna vez lo llevó a un Mundial y a celebrar títulos con Alajuelense.