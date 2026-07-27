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En Costa Rica piden cárcel: la brutal patada del portero de México a Gabriel Sibaja en el Premundial Sub-20

Sebastián Liceaga, guardameta de la selección mexicana, vio la roja directa tras cometer una dura falta en el partido contra La Sele por el Premundial Sub-20 de Concacaf.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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El momento de la fuerte agresión a Sibaja.
© TD MásEl momento de la fuerte agresión a Sibaja.

El partido entre Costa Rica y México se jugó con los dientes apretados en el Estadio Cuauhtémoc. Estaba en disputa el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ingrediente que, sumado a la histórica rivalidad futbolística entre ambas selecciones, volvió al trámite más friccionado de lo habitual.

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A lo largo del mismo se dieron varios conatos de bronca, que por dicha no pasaron a más. Pero en el arranque del segundo tiempo, cuando el Tri ganaba 1-0 gracias al gol de penal de Hugo Camberos, el portero mexicano Sebastián Liceaga perdió la cabeza por completo.

La brutal patada de Liceaga a un jugador de La Sele

Al minuto 50, el mediocampista costarricense Emmanuel Hernández lanzó un pase a espaldas de la zaga de México que se desvió en el camino y tomó más altura, dejando mano a mano a Gabriel Sibaja, prometedor enganche de Herediano, con un desesperado Liceaga.

La bola tardaba en bajar y, como estaba por botar fuera del área y el arquero no podía embolsarla, optó por saltar para rechazarla. Pero marcándole sus tapones en la nuca a Sibaja cuando bajó su taco izquierdo. Una infracción grave por la cual el árbitro le mostró la tarjeta roja.

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“¡Entrada criminal del portero de México! Roja y dos años de prisión”, escribió la cuenta TD Más en redes sociales, ante la cual los aficionados costarricenses plasmaron toda su bronca en los comentarios por la plancha de Liceaga.

Poco tiempo después, al 59′, los mexicanos anotaron un gol más. Apareció Santiago Sandoval y remató de volea el pase de “cuchara” de Samir Inda dentro del área, pero el desvío en Emmanuel Salazar hizo que la bola entrara en el arco defendido por Ian O’rourke.

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En resumen

  • Sebastián Liceaga fue expulsado por golpear a Gabriel Sibaja en el partido que México le ganó 2-0 a Costa Rica.
  • El portero vio la roja directa por su planchazo al volante tico en la segunda fecha de Grupo B del Premundial Sub-20.
  • Hugo Camberos y Santiago Sandoval anotaron los goles del anfitrión.

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