“Habría acuerdo”: Mario González podría salir de Costa Rica y este sería su nuevo equipo

La situación económica del San Carlos en la Liga Promérica provocaría la salida de Mario González.

Mario González está atravesando una situación complicada en Costa Rica. El arquero salvadoreño no pudo hacer su estreno junto a sus compañeros, ya que el San Carlos tiene la licencia suspendida hasta que pueda saldar las deudas pendientes.

Publicidad

El primer partido quedó 3-0 en favor de Escorpiones, quien iba a ser el rival de San Carlos en la jornada 1. Esto se mantendrá hasta que la licencia esté suspendida. Se estima que los Toros del Norte tienen una deuda cercana a los 70 millones de colones costarricenses.

ver también El insólito inconveniente que tuvo El Salvador con el FVS

Mario González volvería a Alianza por la situación económica de San Carlos

Con este contexto complicado para competir, Mario González continuaría su carrera en otro equipo. Según la información del periodista Christian Peñate, “habría un acuerdo” entre Alianza y el portero para que regrese a la institución tras su salida.

Diferentes reportes en El Salvador hablan de una inminente llegada de Super Mario al conjunto paquidermo. No obstante, todo quedará sujeto a lo que realice San Carlos con la obligación de pago que tiene que ejecutar para volver a competir en la Liga Promérica.

Publicidad

San Carlos tiene tiempo de abonar la deuda hasta el 31 de julio, es decir, el último día será este mismo viernes. De no hacerlo, podría perder la licencia para disputar la Primera División de Costa Rica. Como mínimo, el partido de la segunda jornada ante Saprissa quedará por 3-0 en contra.

Si el conjunto sancarleño continúa en esta situación, en la que también le deben un porcentaje del salario a sus jugadores, Mario González cambiaría de club para esta nueva temporada en la que aún no pudo sumar minutos.