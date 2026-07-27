Junto a Lionel Messi: Celso Borges integra un XI ideal en Europa que llena de orgullo a Alajuelense

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense fue elegido para integrar el equipo ideal de un ex compañero que lo recuerda con cariño.

Celso Borges recibió un reconocimiento especial desde Europa. Mads Hansen, ex futbolista y antiguo compañero suyo en el Fredrikstad FK, armó su equipo soñado y reservó un lugar para el capitán de Liga Deportiva Alajuelense junto a nombres de la talla de Lionel Messi.

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Hansen y Borges coincidieron en 31 partidos durante la temporada 2011, cuando Fredrikstad competía en la entonces denominada Tippeligaen. El ex volante noruego llegó al club a comienzos de aquel año, mientras el mediocampista costarricense atravesaba su última campaña antes de marcharse al AIK de Suecia.

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El elogio desde Europa para Celso Borges

Hansen colocó a Celso como mediocampista ofensivo en su equipo ideal y destacó aspectos que van mucho más allá de lo futbolístico:“El único jugador con el que compartí equipo que participó —y destacó— en una fase final de un Mundial. Sus cualidades como futbolista deberían ser conocidas por la mayoría; su enorme carisma, su sentido del humor y su calidad humana también merecen un lugar en el equipo”.

Celso, por su parte, respondió al reconocimiento por medio de sus historias de Instagram. “¡Me siento honrado, Mads! Muchas gracias”, escribió el veterano capitán rojinegro al compartir el elogio de su antiguo compañero.

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Celso Borges agradeció a su ex compañero por el reconocimiento (Instagram).

Celso Borges, entre Lionel Messi y Paul Gascoigne

El XI de Hansen mezcló ex compañeros y figuras históricas. Haciendo dupla con Celso en el mediocampo incluyó a Tommy Svindal Larsen, a quien definió como su mayor ídolo de la infancia, y se reservó para sí mismo la posición de interior izquierdo, además de adjudicarse la ejecución de los penales y los tiros libres: “No porque deba hacerlo, sino porque puedo”, aclaró con humor.

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Mads Hansen compartió equipo con Celso Borges en 2011 (Nesvold, Jon Olav).

En el ataque aparecieron antiguos conocidos como Vegard Dokken y Bernt Hulsker. Para el costado derecho no hubo demasiadas dudas: “Todos los equipos soñados deben incluir a Messi. Fin de la discusión”, escribió Hansen para justificar la presencia del capitán argentino.

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La otra gran figura internacional del equipo fue el inglés Paul Gascoigne, su primer futbolista favorito. Hansen recordó incluso que, cuando tenía ocho años, le pidió a su peluquero que le hiciera el mismo corte de cabello que llevaba el recordado “Gazza”.