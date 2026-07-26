Saprissa ofertó por una figura de Alajuelense clave para ganar la 31: “Mi representante me llamó”

Mientras se recupera de su lesión, Guillermo Villalobos hizo una revelación que sorprendió a los aficionados de Saprissa y la Liga.

A mediados de 2023 se dio un momento bisagra en el fútbol costarricense. Después de un jugar dos años en Primera División con Pérez Zeledón, Guillermo Villalobos llegó a tener sobre la mesa ofertas de Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

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Por aquel entonces, el defensor tenía 22 años y un perfil bajo, pero sus condiciones futbolísticas no pasaron desapercibidas para los morados. Firmar con ellos hubiera representado un enorme paso adelante en su carrera, pero luego aparecieron los rojinegros y le cambiaron el panorama.

Saprissa estuvo cerca de fichar a Guillermo Villalobos

“Memo” Villalobos develó en el programa Únicamente Fútbol del periodista Maynor Solano cómo se dieron las negociaciones: “Me empezaron a llamar a microciclos de la Selección y empezaron rumores de que me quería la Liga y eso, pero en ese momento también había opciones de Saprissa. En ese momento estaba Ángel Catalina y me reuní con él para hablar y ver qué pasaba”.

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Luego, el interés de Alajuelense tomó forma concreta y el oriundo de Escazú no dudó: “Fuimos a un torneo en Toulouse, Francia, con la Sub-23 de La Sele y mi representante me llamó y me dijo ‘la Liga lo quiere’ y le dije ‘dígales que sí. No me importa salario, condiciones ni nada, dígales que sí’“.

Para él, regresar tenía un significado especial. Cuando Agustín Lleida, ex gerente deportivo del club, se desempeñaba como director de desarrollo de las ligas menores encabezó una reestructuración en la cual prescindió de más de 70 juveniles, entre los cuales se encontraba Villalobos.

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“Luego le fui a agradecer a Saprissa por la opción, es un club gigante también, pero no, no, cuando mi representante me dijo la Liga, solo dije que sí, a dónde firmo y no lo pensé”, agregó el zaguero, quien ya lleva ocho títulos ganados como rojinegro.

El más importante de ellos es el Torneo Apertura 2025. La estrella número 31, que venía siendo esquiva durante los últimos cinco años, llegó de la mano de un sólido equipo dirigido por Óscar Ramírez y en el que Villalobos tuvo un destacado aporte en defensa. Disputó 17 de los 22 partidos, erigiéndose como titular indiscutido en toda la fase final y en buena parte de la etapa regular.