¿Qué pasó con Juanpi Añor y Roan Wilson? Los fichajes de Alajuelense no juegan la Supercopa de Costa Rica

Este domingo 12 de julio, la Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta a Herediano por la Supercopa de Costa Rica en el primer partido de la temporada en el Fello Meza. Los Manudos encaran el título sin la presencia de dos de sus nuevos refuerzos.

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Ni Juanpi Añor ni Roan Wilson, flamantes fichajes en este mercado, están entre los convocados por Ismael Rescalvo. El DT español no pudo contar con los dos fichajes prometedores que llegaron para disputar la temporada.

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Según informó Alajuelense en sus canales oficiales, Juan Pablo Añor y Roan Wilson “están con un programa específico de acondicionamiento físico“. Por este motivo, se pierden el juego por el título y podrían estar recién para el inicio del Apertura 2026.

De esta manera, Rescalvo y la afición manuda deberá esperar para ver a los jugadores que arribaron en este mercado y generan tanta ilusión para volver a conquistar el campeonato nacional.

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Juanpi Añor llega procedente desde el Volos de Grecia. Tiene un largo pasado en en el fútbol español y un recorrido internacional que causa expectativa entre los manudos. Lo mismo con Roan Wilson, que pasó sus últimos dos años en el fútbol portugués.

La primera alineación de Alajuelense en la temporada

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Yeison Molina, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Jeison Lucumí, Anthony Hernández; Ronaldo Cisneros.