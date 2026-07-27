Dirigió la final del Mundial 2026 y se retiró: el verdadero motivo por el que Slavko Vinčić puso fin a su carrera

El árbitro esloveno cerró su trayectoria apenas una semana después de dirigir el partido que definió el Mundial 2026.

Hace apenas una semana, España y Argentina se disputaron el título del Mundial 2026 bajo el intenso sol de Nueva York, en un partido que terminó con los europeos celebrando la segunda estrella de su historia en el torneo más importante de selecciones.

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Ahora, uno de los protagonistas de aquella definición decidió ponerle punto final a su carrera. Se trata de Slavko Vinčić, el árbitro esloveno de 46 años que estuvo a cargo del encuentro y completó su trabajo sin mayores inconvenientes (más allá de algunos reclamos aislados desde Argentina por la correcta expulsión de Enzo Fernández).

Slavko Vinčić le muestra la segunda tarjeta amarilla a Enzo Fernández por una dura entrada a Cubarsí (Getty Images).

Slavko Vinčić cerró su carrera en la cima

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia mediante un comunicado publicado en su página oficial. “Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo”, informaron desde el país balcánico.

El árbitro esloveno se retira a los 46 años y luego de 16 temporadas en la élite (Getty Images).

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Además del partido por el título, Vinčić dirigió otros tres encuentros durante la Copa del Mundo: el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el debut, la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania y el triunfo 2-0 de México frente a Ecuador en los octavos de final, donde expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca.

¿Por qué se retiró Slavko Vinčić?

La decisión no estuvo relacionada con las críticas posteriores a la final del mundo. Vinčić ya había definido que dejaría el arbitraje al finalizar la temporada 2025-2026 y la propia Federación Eslovena se había referido anteriormente a esta campaña como su “temporada de despedida”.

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A los 46 años y después de 16 temporadas dentro de la élite internacional, el esloveno eligió marcharse en el punto más alto. Estaba en la lista FIFA desde 2010, había dirigido la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y en 2024 estuvo al frente de la final de la Champions League que Real Madrid le ganó a Borussia Dortmund en Wembley.

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Vinčić cerró así su carrera con una designación que ningún árbitro esloveno había recibido anteriormente, y la Federación de su país lo despidió como una figura histórica.