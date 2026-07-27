Herediano no pudo jugar por el mal estado: revelan cómo está el Estadio Nacional de Costa Rica

Este lunes, se conoció que el Club Sport Herediano no podrá hacer de local en el Estadio Nacional para disputar el primer encuentro de la Copa Centroamericana 2026. Los rojiamarillos se miden ante Marathón, pero finalmente lo harán en el Morera Soto.

Publicidad

“Esta decisión obedece a circunstancias ajenas y fuera del control del Herediano, las cuales impiden que el terreno de juego del estadio originalmente designado cumpla con las condiciones requeridas por los lineamientos de Estadios de Concacaf para la celebración del encuentro”, informó la Concacaf sobre lo acontecido con el Estadio Nacional.

ver también Unafut da su veredicto: Herediano obtiene la respuesta oficial tras pedir los puntos del partido contra Puntarenas

El partido debió cambiar de estadio debido al mal estado en el que se encuentra la gramilla del Estadio Nacional. El medio FOX reveló a través de sus redes sociales imágenes en las que se observa la razón por la que Heredia debe jugar en el Morera Soto.

Tweet placeholder

El campo de juego está recibiendo un tratamiento especial para que pueda llegar a los próximos partidos. Herediano volverá a jugar en condición de local el 26 de agosto por la cuarta jornada de la fase de grupos contra Antigua.

Publicidad

Por qué Herediano no puede jugar en el Carlos Alvarado la Copa Centroamericana

Cabe mencionar que el Team no puede jugar en el Carlos Alvarado, donde hace de local en la Liga Promérica. Éste no cumple con todos los requisitos que exige la Concacaf. Eso lo lleva a perder la posibilidad de jugar en su casa en un certamen en el que la localía pesa más de lo habitual.

Por este motivo, tendrá que jugar este jueves 30 de julio en un estadio que contará con un partido encima del día anterior. Alajuelense jugará el 29 contra Xelajú en el debut del certamen internacional en el Morera Soto.