Carlos Vela confirma la noticia que ilusiona a Alajuelense con ganar la 32: “Ya están listos”

Los Manudos empiezan el Apertura 2026 con una gran noticia para Ismael Rescalvo de cara al debut.

Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense jugará su primer partido del Torneo Apertura 2026. Los Manudos enfrentarán a Sporting en el Puente de Piedra de Grecia en lo que será el debut absoluto de Ismael Rescalvo como entrenador en el torneo local.

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El español ya había tenido su primer juego contra Herediano en la Supercopa, pero ahora lo hará por la Liga Promérica. No sólo será el estreno del entrenador, sino que estarán a disposición dos refuerzos muy esperados por la afición, según comentó Carlos Vela.

El gerente deportivo de Alajuelense aseguró que tanto Juanpi Añor como Roan Wilson “ya están listos” para ser parte de la convocatoria. Todo dependerá de la decisión de Rescalvo, pero parece indicar que se harán presentes después de sumarse al grupo.

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“Ya están 100% integrados a la dinámica del grupo. Los dos participaron en el último fogueo, donde Juanpi acumuló 60 minutos y Roan jugó medio tiempo. Los dos están listos y con mucha expectativa de que nos puedan ayudar a lograr los objetivos“, comentó Carlos Vela en una entrevista con La Nación.

Teniendo en cuenta que Wilson apenas jugó medio tiempo, su debut con la camiseta rojinegra sería ingresando desde el banco de suplentes. Juanpi, por su parte, podría ser titular de acuerdo al ensayo que tuvo antes del partido de este sábado.

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Alajuelense con doble competencia en el inicio de la temporada

La Liga comienza el campeonato nacional este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. Luego, deberá jugar en condición de local entre semana por la Copa Centroamericana. Los Manudos arrancan la defensa del título de 2025 justamente contra su último rival en este certamen, el finalista Xelajú. El juego será el miércoles 29 de julio.

En resumen

Ismael Rescalvo debutará como DT de Alajuelense ante Sporting este sábado 25 de julio.

debutará como DT de Alajuelense ante Sporting este sábado 25 de julio. Juanpi Añor y Roan Wilson están disponibles para el estreno tras integrarse al grupo.

están disponibles para el estreno tras integrarse al grupo. Alajuelense defenderá el título de Copa Centroamericana este miércoles 29 de julio ante Xelajú.