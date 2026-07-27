La cuarta edición de la Copa Centroamericana está a la vuelta de la esquina. Aquí, todos los detalles para seguir el torneo y ver cada uno de sus partidos.

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 comienza este martes 28 de julio con 20 clubes de siete países buscando el título regional y uno de los seis boletos disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Esta será la cuarta edición del torneo y tendrá nuevamente la presencia de Liga Deportiva Alajuelense, campeón de las tres temporadas disputadas desde la creación de la competencia. Los clubes jugarán la fase de grupos entre julio y agosto, mientras que las eliminatorias se extenderán hasta la final del 6 de diciembre.

¿Cuándo comienza la Copa Centroamericana 2026?

La Copa Centroamericana 2026 comenzará el martes 28 de julio y concluirá el domingo 6 de diciembre con el partido de vuelta de la gran final.

La primera fase tendrá cinco semanas de competencia:

Semana 1: del 28 al 30 de julio.

del 28 al 30 de julio. Semana 2: del 4 al 6 de agosto.

del 4 al 6 de agosto. Semana 3: del 11 al 13 de agosto.

del 11 al 13 de agosto. Semana 4: del 18 al 20 de agosto.

del 18 al 20 de agosto. Semana 5: del 25 al 27 de agosto.

Posteriormente se jugarán los cuartos de final en septiembre, las semifinales y el Play-In (o repechaje para la Concachampions) en octubre y la final durante los primeros días de diciembre.

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¿Dónde ver EN VIVO la Copa Centroamericana 2026 en Centroamérica?

Los partidos de la Copa Centroamericana 2026 podrán verse en Centroamérica por la señal televisiva de ESPN y mediante el servicio de streaming Disney+.

Concacaf también incluye en la programación de los encuentros su App oficial y el canal de YouTube de Concacaf. Sin embargo, la disponibilidad de las transmisiones gratuitas puede variar de acuerdo con el país y las restricciones territoriales de los derechos televisivos.

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ver también Herediano vs. Marathón cambia de estadio: dónde se juega el partido por la Copa Centroamericana y por qué Concacaf tomó la decisión

Grupos de la Copa Centroamericana 2026

Los 20 participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Costa Rica y Guatemala son los países con más representantes, con cuatro cada uno.

Grupo A

Alajuelense (Costa Rica)

Plaza Amador (Panamá)

Xelajú MC (Guatemala)

Luis Ángel Firpo (El Salvador)

Diriangén (Nicaragua)

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Grupo B

Herediano (Costa Rica)

Antigua GFC (Guatemala)

Marathón (Honduras)

Real Estelí (Nicaragua)

Alianza FC (El Salvador)

Grupo C

Olimpia (Honduras)

Saprissa (Costa Rica)

Deportivo Mixco (Guatemala)

Alianza FC (Panamá)

UMECIT FC (Panamá)

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Grupo D

Municipal (Guatemala)

Motagua (Honduras)

Cartaginés (Costa Rica)

FAS (El Salvador)

Verdes FC (Belice)

¿Cómo es el formato de la Copa Centroamericana 2026?

Durante la fase de grupos, cada equipo enfrentará una vez a los otros cuatro integrantes de su zona. De esta manera, disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los ocho clasificados serán ordenados según su rendimiento: los ganadores de grupo ocuparán los puestos del 1 al 4 y los segundos lugares, del 5 al 8.

Los cruces de cuartos quedarán establecidos de la siguiente manera:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

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Todas las eliminatorias se jugarán mediante series de ida y vuelta. Los cuatro semifinalistas clasificarán directamente a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Los cuatro equipos eliminados en cuartos disputarán el Play-In, también a ida y vuelta, para definir los otros dos boletos. En total, seis clubes centroamericanos accederán al torneo continental.

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La Concachampions es el certamen más importante a nivel regional. (Foto: Concacaf)

Además, el campeón de la Copa Centroamericana obtendrá el beneficio de ingresar directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Calendario completo de la Copa Centroamericana 2026

Los siguientes horarios corresponden a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice. En Panamá se debe sumar una hora.

Semana 1

Martes 28 de julio

6:00 p.m.: Verdes FC vs. Motagua

Verdes FC vs. Motagua 8:00 p.m.: Diriangén vs. Plaza Amador

Diriangén vs. Plaza Amador 8:00 p.m.: Olimpia vs. Deportivo Mixco

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Miércoles 29 de julio

6:00 p.m.: UMECIT FC vs. Saprissa

UMECIT FC vs. Saprissa 8:00 p.m.: Alianza FC de El Salvador vs. Antigua GFC

Alianza FC de El Salvador vs. Antigua GFC 8:00 p.m.: Alajuelense vs. Xelajú MC

Jueves 30 de julio

7:00 p.m.: Herediano vs. Marathón

Herediano vs. Marathón 9:00 p.m.: Municipal vs. Cartaginés

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Semana 2

Martes 4 de agosto

6:00 p.m.: Plaza Amador vs. Luis Ángel Firpo

Plaza Amador vs. Luis Ángel Firpo 8:00 p.m.: Diriangén vs. Alajuelense

Diriangén vs. Alajuelense 8:00 p.m.: Antigua GFC vs. Real Estelí

Miércoles 5 de agosto

6:00 p.m.: UMECIT FC vs. Olimpia

UMECIT FC vs. Olimpia 8:00 p.m.: Saprissa vs. Alianza FC de Panamá

Saprissa vs. Alianza FC de Panamá 8:00 p.m.: Alianza FC de El Salvador vs. Herediano

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Jueves 6 de agosto

7:00 p.m.: Verdes FC vs. Municipal

Verdes FC vs. Municipal 9:00 p.m.: Motagua vs. FAS

Semana 3

Martes 11 de agosto

6:00 p.m.: Plaza Amador vs. Xelajú MC

Plaza Amador vs. Xelajú MC 8:00 p.m.: Real Estelí vs. Alianza FC de El Salvador

Real Estelí vs. Alianza FC de El Salvador 8:00 p.m.: Saprissa vs. Deportivo Mixco

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Miércoles 12 de agosto

7:00 p.m.: Motagua vs. Cartaginés

Motagua vs. Cartaginés 9:00 p.m.: FAS vs. Verdes FC

Jueves 13 de agosto

6:00 p.m.: Alianza FC de Panamá vs. UMECIT FC

Alianza FC de Panamá vs. UMECIT FC 8:00 p.m.: Luis Ángel Firpo vs. Diriangén

Luis Ángel Firpo vs. Diriangén 8:00 p.m.: Antigua GFC vs. Marathón

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Semana 4

Martes 18 de agosto

7:00 p.m.: Cartaginés vs. Verdes FC

Cartaginés vs. Verdes FC 9:00 p.m.: Real Estelí vs. Herediano

Real Estelí vs. Herediano 9:00 p.m.: Xelajú MC vs. Diriangén

Miércoles 19 de agosto

7:00 p.m.: Deportivo Mixco vs. UMECIT FC

Deportivo Mixco vs. UMECIT FC 7:00 p.m.: Marathón vs. Alianza FC de El Salvador

Marathón vs. Alianza FC de El Salvador 9:00 p.m.: FAS vs. Municipal

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Jueves 20 de agosto

7:00 p.m.: Alianza FC de Panamá vs. Olimpia

Alianza FC de Panamá vs. Olimpia 9:00 p.m.: Luis Ángel Firpo vs. Alajuelense

Semana 5

Martes 25 de agosto

8:30 p.m.: Municipal vs. Motagua

Municipal vs. Motagua 8:30 p.m.: Cartaginés vs. FAS

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Miércoles 26 de agosto

6:30 p.m.: Herediano vs. Antigua GFC

Herediano vs. Antigua GFC 6:30 p.m.: Marathón vs. Real Estelí

Marathón vs. Real Estelí 8:30 p.m.: Alajuelense vs. Plaza Amador

Alajuelense vs. Plaza Amador 8:30 p.m.: Xelajú MC vs. Luis Ángel Firpo

Jueves 27 de agosto

8:30 p.m.: Olimpia vs. Saprissa

Olimpia vs. Saprissa 8:30 p.m.: Deportivo Mixco vs. Alianza FC de Panamá

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Fechas de los cuartos de final, semifinales y la final

La fase eliminatoria de la Copa Centroamericana comenzará pocos días después de finalizar la etapa de grupos:

Cuartos de final, ida: del 8 al 10 de septiembre.

del 8 al 10 de septiembre. Cuartos de final, vuelta: del 15 al 17 de septiembre.

del 15 al 17 de septiembre. Semifinales y Play-In, ida: del 20 al 22 de octubre.

del 20 al 22 de octubre. Semifinales y Play-In, vuelta: del 27 al 29 de octubre.

del 27 al 29 de octubre. Final, ida: 2 de diciembre.

2 de diciembre. Final, vuelta: 6 de diciembre.

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Alajuelense llegará como el único campeón en la historia de la competencia. El conjunto costarricense conquistó las ediciones de 2023 y 2024 ante Real Estelí y la de 2025 frente a Xelajú, en una definición por penales.