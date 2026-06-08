Un ex canterano de Alajuelense fue expuesto en redes sociales por una presunta deuda económica vinculada a la adquisición de un vehículo.

En las últimas horas, la plataforma TikTok se convirtió en el escenario de una fuerte acusación contra José Escalante, ex futbolista profesional y actual jugador de futsal en Sporting FC.

Una publicación que rápidamente comenzó a circular en la red social expone al deportista con pasado en Liga Deportiva Alajuelense por una presunta estafa relacionada con la adquisición de un vehículo.

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La fuerte acusación en Tik Tok

Según el descargo que se hizo viral, Escalante habría solicitado a una persona cercana que sacara un préstamo a su nombre para poder comprarse un auto, dinero que al día de hoy no habría sido devuelto en su totalidad.

La acusación fue publicada junto a una fotografía en la que se observa a Escalante posando frente a una camioneta, acompañada de un texto contundente que también deja entrever conflictos familiares:

La fuerte denuncia contra José Escalante (Tik Tok).

“Alguien que le diga a José Escalante, jugador de Sporting, que me pague el préstamo que le saqué para que se pudiera comprar el carro!! Ya que con los 35 a la semana que me da no me alcanza para mantenerle al hijo y pagarle el préstamo”, se lee en la acusación. “Tanto que juega de calle y no tiene códigos”.

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¿Quién es José Escalante?

Antes de dedicarse de lleno a defender los colores de Sporting en el fútbol sala, Escalante tuvo un paso importante por el fútbol once. El jugador completó gran parte de sus años formativos en el semillero de Alajuelense, forjando las bases de su carrera en el Centro de Alto Rendimiento.

José Escalante pasó por la Liga, pero no llegó a jugar con el primer equipo (Instagram).

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Tras su etapa como cachorro rojinegro, pasó a formar parte de Juventud Escazuceña en la Liga de Ascenso, equipo con el que logró cumplir el sueño de debutar como profesional en el año 2020.

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Escalante fue campeón en segunda división con “Los Brujos” (Instagram).

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En 2021 se unió a las filas del Municipal Turrialba, en una época donde ya alternaba sus compromisos en cancha grande con el futsal. Finalmente, en 2022, se convirtió en jugador de Municipal Santa Ana, antes de enfocar su carrera completamente en el fútbol sala.

En síntesis

José Escalante, jugador de futsal del Sporting, fue acusado públicamente de evadir el pago de un préstamo que otra persona sacó a su nombre para comprar un automóvil.

La denuncia expone que el dinero semanal que el jugador presuntamente aporta no es suficiente para cubrir las necesidades de su hijo ni para hacerle frente a la deuda de la camioneta.

Antes de establecerse en el futsal, Escalante se formó en las divisiones menores de Alajuelense y jugó profesionalmente en la Liga de Ascenso con equipos como Escazuceña, Turrialba y Santa Ana.

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