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España campeón del Mundial 2026: el primer mensaje de la FIFA tras la victoria por 1-0 ante Argentina

España venció por la mínima a la Selección Argentina en la gran final y volvió a levantar la Copa del Mundo. Una vez consumado el triunfo, la FIFA publicó su primera reacción dedicada al nuevo campeón.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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España es el flamante campeón del mundo.
© Getty.España es el flamante campeón del mundo.

La Selección de España se consagró campeona del Mundial 2026 después de imponerse por 1-0 ante Argentina en una final cerrada y disputada hasta los últimos minutos.

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La Roja consiguió marcar la diferencia y luego defendió la ventaja frente al vigente campeón, que buscó el empate, pero no logró vulnerar nuevamente el arco español. Con el pitazo final, los futbolistas de España iniciaron los festejos sobre el campo de juego antes de recibir las medallas y levantar el trofeo.

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El primer mensaje de la FIFA para el nuevo campeón

Pocos minutos después de la final, la FIFA reaccionó al triunfo español a través de sus canales oficiales. “Spain are #FIFAWorldCup Champions”, escribió el organismo encargado de organizar el torneo.

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La publicación estuvo acompañada por una imagen de todos los jugadores españoles junto a la Copa del Mundo, en medio de las celebraciones por la victoria ante Argentina.

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El mensaje fue la primera felicitación oficial de la FIFA para España después de la consagración y rápidamente comenzó a generar reacciones entre los aficionados de la Roja.

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