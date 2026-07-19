¿Dónde y cuándo se juega el Mundial 2030? Países, estadios y calendario

El Mundial 2030 ya tiene definida una organización inédita, aunque la FIFA todavía debe resolver varias decisiones importantes sobre los estadios y la distribución de sus partidos.

España y Argentina disputan este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026. Una vez que se conozca al campeón y termine la competencia en Norteamérica, comenzará la cuenta regresiva hacia una edición muy especial: la Copa del Mundo que celebrará los cien años del torneo.

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El primer Mundial se disputó en Uruguay en 1930 y terminó con la consagración del seleccionado anfitrión frente a Argentina en el Estadio Centenario. Para recordar aquel acontecimiento, la FIFA decidió que la edición de 2030 comience en Sudamérica antes de trasladarse a Europa y África.

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El Mundial 2030 mantendrá el formato ampliado de 48 selecciones. La mayor parte de sus partidos se desarrollará en España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un encuentro conmemorativo cada uno.

¿En qué países y estadios se jugará el Mundial 2030?

Los tres organizadores principales serán España, Portugal y Marruecos. Allí se disputarán 101 encuentros, incluida prácticamente toda la fase de grupos, las eliminatorias y la final. Los otros tres partidos se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, por lo que será el primer Mundial celebrado en seis países y tres continentes.

El encuentro que abrirá la edición del centenario se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, el mismo recinto que albergó la final de 1930. Argentina y Paraguay también recibirán un partido inicial de sus respectivas selecciones antes de que ambos planteles viajen para completar la competencia en España, Portugal o Marruecos.

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Vista aérea del Estadio Centenario, el coloso de Montevideo (Getty Images).

El proyecto sudamericano contempla al Estadio Monumental de Buenos Aires como sede argentina y al nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción como escenario paraguayo. De todos modos, la confirmación definitiva de esos recintos y de sus condiciones operativas dependerá de las inspecciones y decisiones posteriores de la FIFA.

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La candidatura principal presentó un total de 20 estadios: seis en Marruecos, tres en Portugal y once en España. Esa lista forma parte del libro de candidatura, pero todavía no debe interpretarse como el calendario definitivo de sedes y partidos. La propia Federación Española reconoció en marzo de 2026 que el proceso continúa abierto y que la FIFA sigue realizando visitas técnicas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – NOVEMBER 26: Aerial view of Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti stadium before the final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 between Atletico Mineiro and Botafogo on November 26, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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¿Cuándo se jugará el Mundial 2030?

La actividad comenzará durante el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030, cuando se celebrarán los actos por el centenario y los primeros partidos de Uruguay, Argentina y Paraguay en Sudamérica.

Después de esos encuentros, los tres seleccionados viajarán hacia las sedes principales. La FIFA contempla un descanso de cinco o seis días para que los equipos puedan trasladarse y recuperarse antes de continuar su participación.

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La ceremonia inaugural de la etapa principal y sus primeros partidos se disputarán el jueves 13 y viernes 14 de junio en España, Portugal o Marruecos. El 15 y 16 de junio debutarán los otros integrantes de los grupos correspondientes a Uruguay, Argentina y Paraguay.

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La segunda jornada de esos grupos está prevista para el viernes 21 y sábado 22 de junio. De esa manera, la FIFA busca compensar la diferencia entre los seleccionados que comenzarán en Sudamérica y aquellos que jugarán desde el inicio en las tres naciones anfitrionas principales.

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La final está programada para el domingo 21 de julio de 2030. El estadio todavía no fue elegido: España sostiene que el partido se jugará en su territorio, mientras que Marruecos compite con el proyecto del Hassan II. La decisión final corresponderá a la FIFA y podría conocerse más cerca del torneo.