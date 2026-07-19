“Es muy difícil”: Lionel Scaloni pone en alerta a Argentina al hablar de su futuro tras perder la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una amarga derrota ante España, pero también con un mensaje cargado de emoción por parte de Lionel Scaloni. El entrenador argentino compareció en conferencia de prensa visiblemente afectado tras la final disputada en el MetLife Stadium, donde reconoció la superioridad del rival, agradeció el respaldo de la afición y pidió valorar el esfuerzo de un grupo que volvió a colocar a la Albiceleste en la pelea por el título mundial.

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“Estamos tristes porque no pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme a toda la gente que hoy nos ha dado esa poca fuerza que nos quedaba. Ellos nos han ayudado a llegar hasta el final con el partido abierto. Ellos fueron los justos vencedores y esta es la realidad, y faltó poquito. Solo queda agradecer a mis jugadores, a toda la gente que ha dado una mano enorme para poder llegar a otra final del Mundial. Y a seguir. Agradecimiento es la única palabra“, expresó Scaloni, quien además hizo un llamado especial a la afición para reconocer el legado de Lionel Messi. “La gente debería estar orgullosa de Leo Messi“, afirmó antes de profundizar en el balance de un ciclo que marcó una época para el fútbol argentino.

Scaloni deja en el aire su continuidad tras la final del Mundial

El estratega también reflexionó sobre todo lo conseguido durante su gestión, recordando los títulos de la Copa América y el Mundial de Catar 2022, además del subcampeonato alcanzado en esta edición. “Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros“, manifestó con evidente emoción.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Scaloni dejó abierta la posibilidad de poner fin a su exitoso ciclo al frente de la Albiceleste. “Con respecto a mí tengo que hablar con el presidente (Claudio Tapia). Más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido“, declaró.

El técnico argentino reconoció que el desgaste emocional acumulado durante los últimos años ha sido enorme y que necesita tiempo para tomar una decisión definitiva sobre su futuro. “Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma“, dijo entre lágrimas antes de abandonar la sala de prensa.

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La imagen de Lionel Scaloni retirándose emocionado tras sus declaraciones reflejó el peso de una derrota que puso fin al sueño de conquistar una nueva estrella mundialista. Aunque España celebró el título, el entrenador argentino dejó claro que su mayor orgullo seguirá siendo el grupo de futbolistas que dirigió durante estos años y el legado construido junto a Lionel Messi, una generación que devolvió a Argentina a la élite del fútbol mundial y cuyo futuro ahora queda envuelto en incertidumbre.