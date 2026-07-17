Jorge Luis Pinto critica a la FIFA y dice lo que pocos se animan en medio del Mundial 2026: “No me entra en la cabeza”

Jorge Luis Pinto ha criticado muchos detalles del Mundial 2026 ¿Qué piensa de una Copa del Mundo con 64 países?

El Mundial 2026 sigue generando intensos debates no solo dentro de la cancha, sino también en las oficinas de los altos mandos del fútbol global. En medio de la final España vs. Argentina, las voces de entrenadores experimentados empiezan a cuestionar con dureza el rumbo que ha tomado la máxima fiesta del balompié, apuntando directamente a la logística y los drásticos cambios de formato.

Publicidad

Uno de los directores técnicos más críticos ha sido el estratega colombiano Jorge Luis Pinto. Con una trayectoria impecable que incluye la histórica campaña de Costa Rica en Brasil 2014, el timonel no se guardó nada y arremetió de frente contra las decisiones de la FIFA, calificando de “malísima” la organización de la actual Copa del Mundo y mostrando su total desconcierto ante los planes que se avecinan para la edición del centenario en 2030.

ver también Entre España y Argentina, Keylor Navas eligió su favorito para la final de Mundial 2026: “Puede marcar la diferencia”

En una entrevista concedida a Columbia Radio, el experimentado entrenador analizó el nivel futbolístico de las potencias mundiales, desmenuzó las alarmantes distancias que sufren aficionados y delegaciones, y dejó una serie de recomendaciones clave para que el fútbol costarricense vuelva a la élite internacional.

Lo que dijo Jorge Luis Pinto del Mundial 2026

¿Quién llega mejor, España o Argentina?

“Me gusta más España, quiere ver en otro contexto a Argentina en estos 90 minutos. Los españoles están haciendo el mejor fútbol del Mundial y no solo son los jugadores, es el equipo que es muy colectivo y táctico”.

¿Qué le ha parecido en nivel del Mundial 2026?

“En una parte inicial, muchas selecciones, las distancias, para mí Jorge Luis Pinto, la organización, malisima. No solomente es para los equipos, para la afición por los viajes. No siento que el Mundial con 48 países sea lo ideal, no sé la FIFA, pero no lo veo productivo. Porque en Estados Unidos hay mucho latino se ve que el hincha acompañó, pero no sé si en otra parte sería igual”.

Publicidad

Se viene el Mundial en tres continentes en 2030 ¿Cómo lo ve con 64 selecciones?

“No me llego a crecer una cosa de esas, que la inaguración sea en Buenos Aires, Montevideo y Asunción y los resto de partidos en los demás países. No me entra en la cabeza que un dirigente apruebe esto”.

Publicidad

ver también Cómo es y cuánto cuesta el anillo que FIFA entregará por primera vez a los campeones del Mundial 2026

¿Cómo está usted y qué mensaje le deja a Costa Rica?

“Sigo en el fútbol, he hecho pausa, pero siempre he tenido opciones en Costa Rica, veremos que pasa después del Mundial”.

¿Qué recomienda a Costa Rica para volver a los Mundiales?

“Muchas cosas, preparar mejor a los entrenadores, segundo crear un campeonato más amplio, tercero darle roce internacional a la sub-23 porque ahí es donde se construyen mejor las selecciones.”