El ex Alajuelense tiene todo listo para sumarse al Inter San Carlos, que hará su debut en la Primera División de Costa Rica.

Joel Campbell jugará la nueva temporada de la Liga Promérica en el Inter San Carlos. Después de no renovar su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense, el mediocampista ofensivo sumará su cuarto club en Costa Rica tras sus inicios en Saprissa y Puntarenas.

El presidente de Inter San Carlos, Geovanny Paniagua, mantuvo una entrevista con el periodista Yashin Quesada y confirmó que está todo listo para anunciar su fichaje: “Hay una negociación en camino. Tenemos un acuerdo con él, pero todavía no ha firmado”.

Mientras aguardan por la firma, Campbell ya confirmó lo que todos estaban esperando. En un ping-pong de preguntas con el creador de contenido Antuan Fallas, el ex Alajuelense fue consultado por su nuevo equipo.

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El mensaje de Campbell en el que confirma que ya tiene club

“¿Campbell ya tiene equipo?“, preguntó el tiktoker. “Sí, no se puede decir“, respondió el futbolista que afrontará la nueva temporada en Costa Rica con otro equipo después de lo que fue su regreso al campeonato nacional en 2023.

Además de Joel Campbell, el Inter San Carlos prepara otros refuerzos para hacer su estreno en la máxima categoría del fútbol tico. Ya anunció la contratación de Rachid Chirino, quien llega proveniente del Deportivo Saprissa en condición de préstamo.

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Otro de los que podría arribar al equipo sancarleño es Yeltsin Tejada, quien terminó su contrato con Herediano. La llegada de Joel Campbell podría ser importante para asegurarse su fichaje, ya que el ex florense aparece en el radar de Puntarenas.

En resumen

El mediocampista Joel Campbell jugará en el Inter San Carlos tras dejar Alajuelense.

jugará en el Inter San Carlos tras dejar Alajuelense. El presidente Geovanny Paniagua confirmó que existe un acuerdo verbal con el futbolista.

confirmó que existe un acuerdo verbal con el futbolista. El club Inter San Carlos ya contrató a Rachid Chirino para la nueva temporada.