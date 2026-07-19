Cuándo arrancan las Eliminatorias de Concacaf y el resto de las confederaciones rumbo al Mundial 2030

Con el cierre del Mundial 2026, iniciará el camino hacia la clasificación a la próxima Copa del Mundo en 2030.

Este domingo 19 de julio se cerró la Copa del Mundo 2026 con el partido de Argentina frente a España. De esta manera, ya se puso en marcha el período rumbo a la clasificación a lo que será el Mundial 2030, que será organizado por varios países.

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En esta edición no habrá anfitriones de Concacaf, por lo que todas las selecciones afiliadas participarán en las Eliminatorias. Serán tres rondas y también habrá una previa para definir al seleccionado que irá al repechaje.

La primera ronda, fase de eliminación directa a ida y vuelta, se llevará a cabo en l primera mitad de la ventana de septiembre y octubre de 2027. La disputarán los peores 22 ubicados de la Concacaf en el Ranking FIFA. Los 11 clasificados tras los mano a mano avanzarán a la segunda ronda.

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Esta segunda instancia tendrá una fase de grupos y se jugará desde la segunda mitad de la ventana de septiembre-octubre. Finalizará en marzo de 2028. Los 11 ganadores se sumarán a las otras 13 asociaciones miembro. Se ordenarán en seis grupos de cuatro cada uno. Cada seleccionado enfrentará dos veces a sus rivales de grupo. Avanzan a la última etapa los dos primeros de cada grupo.

Los 12 clasificados se dividirán en tres grupos de cuatro. Nuevamente jugarán dos veces contra cada rival del grupo. Esta instancia será entre junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029. Los tres ganadores del grupo y los tres segundos clasificarán automáticamente al Mundial 2030.

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Además, los dos mejores terceros jugarán una llave de ida y vuelta en noviembre de 2029 para representar a la Concacaf en el repechaje internacional de la FIFA. En total, la confederación tiene seis cupos directos y otro en la repesca.

Cuándo vuelven a jugar las Eliminatorias el resto de las confederaciones

Conmebol: Septiembre u Octubre de 2027 .

. UEFA: Marzo de 2028 o inicios de 2029 .

o inicios de . CAF (África): Finales de 2027 o inicios de 2028 .

o inicios de . AFC (Asia): Mediados o finales de 2027

OFC (Oceanía): Mediados o finales de 2027