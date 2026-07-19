Premio doble para España: cuánto dinero ganó por haberse proclamado campeón vs. Argentina del Mundial 2026

La consagración en el MetLife Stadium no solo le otorga la gloria eterna a España, sino también una cifra récord que supera por completo los montos entregados en las ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Se terminó el misterio. Tras una final apasionante en Nueva Jersey, la Selección de España logró vencer a Argentina por 1-0, bordar una nueva estrella en su escudo y coronarse como el flamante campeón del Mundial 2026.

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Más allá del incalculable valor deportivo e histórico que significa levantar la Copa del Mundo con el gol de Ferrán Torres, la consagración trae consigo un gran rédito económico para las arcas de su federación gracias al nuevo esquema de premios de la FIFA.

En esta edición, que pasó a la historia por contar con un formato expandido de 48 selecciones, el ente regulador del fútbol mundial ejecutó un incremento financiero vertical que beneficia directamente al ganador.

La impactante cifra que cobrará España por salir campeón del Mundial 2026

Por haber conquistado el título absoluto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) se adjudicó la millonaria cifra de 50 millones de dólares netos únicamente en concepto de mérito deportivo.

ver también Mundial 2026: ¿Cuánto vale la Copa del Mundo que levantará España o Argentina?

Este premio representa un récord absoluto para el certamen y marca una notable diferencia respecto a Qatar 2022, donde Argentina percibió un botín de 42 millones de dólares tras vencer a Francia. Es decir, el ganador de este año embolsará 8 millones más que en la cita asiática.

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Por su parte, el subcampeón de la contienda, Argentina, tampoco se irá con las manos vacías, ya que tiene asegurado un consuelo nada despreciable de 33 millones de dólares por haber alcanzado el partido definitorio.

El reparto total de los premios de la FIFA en 2026

El Consejo de la FIFA aprobó una bolsa global de 355 millones de dólares a distribuir entre las distintas delegaciones participantes, lo que implicó un aumento del 70% con respecto al torneo anterior.

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De esa enorme billetera, una buena porción se destinó con exclusividad a los rendimientos sobre el terreno de juego, ordenados de la siguiente forma según la instancia alcanzada:

Campeón (España): 50 millones de dólares

50 millones de dólares Subcampeón (Argentina): 33 millones de dólares

33 millones de dólares Tercer puesto (Inglaterra): 29 millones de dólares

29 millones de dólares Cuarto puesto (Francia): 27 millones de dólares

27 millones de dólares Cuartos de final (del 5.° al 8.° puesto): 19 millones de dólares

19 millones de dólares Octavos de final (del 9.° al 16.° puesto): 15 millones de dólares

15 millones de dólares Dieciseisavos de final (del 17.° al 32.° puesto): 11 millones de dólares

11 millones de dólares Fase de grupos (del 33.° al 48.° puesto): 9 millones de dólares

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A todos estos números se les debe sumar un adicional logístico: la FIFA otorgó 1.5 millones de dólares fijos a cada una de las 48 federaciones para solventar los gastos de su preparación previa. Debido a esto, el suelo mínimo que percibió cualquiera de las selecciones que pisaron suelo norteamericano fue de 10.5 millones de la moneda estadounidense.