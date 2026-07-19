Sale la luz la figura de la Selección de Argentina que le negó el saludo a Donald Trump tras perder la final del Mundial 2026

La Selección de España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al conquistar la Copa del Mundo 2026, luego de derrotar 1-0 a Argentina en una final disputada en el MetLife Stadium. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante buena parte del compromiso, controló el desarrollo del juego y encontró el premio a su insistencia con el gol de Ferran Torres en el segundo tiempo del alargue, acabando con el sueño albiceleste de conquistar una nueva estrella.

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Tras el pitazo final, la atención se trasladó a la ceremonia de premiación, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo acompañado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargado de participar como anfitrión en la entrega de medallas y del trofeo de campeón. La presencia del mandatario estadounidense no pasó inadvertida, ya que al subir al escenario recibió una fuerte silbatina por parte de un sector de los aficionados presentes en el estadio, aunque no quedó claro si los abucheos estaban dirigidos exclusivamente hacia él o respondían a otro momento del protocolo.

El polémico gesto del Cuti Romero

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia ocurrió cuando los futbolistas de Argentina pasaron a recibir sus medallas de subcampeones. Después de que Lionel Messi y Rodrigo De Paul saludaran a las autoridades, las cámaras captaron a Cristian Romero, quien aparentemente evitó estrechar la mano de Donald Trump, una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó todo tipo de interpretaciones entre aficionados y medios de comunicación.

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Más allá de la polémica durante la premiación, el defensor del Tottenham Hotspur cerró una final marcada por la frustración. Cristian Romero fue uno de los pilares defensivos de la Albiceleste mientras estuvo en el terreno de juego, intentando contener los constantes ataques del conjunto español, pero una molestia física le impidió completar el encuentro y tuvo que abandonar el campo al minuto 70, dejando su lugar a Facundo Medina.

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Desde el banquillo, Romero observó cómo España mantuvo la presión hasta encontrar el tanto que definió el campeonato. El gol de Ferran Torres en el alargue terminó por inclinar la balanza a favor de La Roja, que celebró un nuevo título mundial tras una actuación sólida y convincente frente al vigente campeón del mundo.

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Aunque la final será recordada por el histórico triunfo de España, la ceremonia posterior también dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo. Entre los abucheos durante la premiación y la acción protagonizada por Cristian Romero, el desenlace del Mundial 2026 no solo estuvo marcado por el fútbol, sino también por una serie de episodios que alimentaron el debate internacional tras la coronación del nuevo campeón del planeta.