El equipo manudo se mueve rápido para que Rescalvo tenga la planilla completa para la nueva temporada.

La Liga Deportiva Alajuelense busca volver a lo más alto del fútbol nacional en la nueva temporada. Después de no haber clasificado a las semifinales del Clausura 2026, Machillo Ramírez no renovó su vínculo y llegó Ismael Rescalvo para tomar las riendas.

La planilla rojinegra comenzó los entrenamientos esta semana. El técnico de Alajuelense ya conoció a los dos refuerzos que llegaron días atrás. Tanto Luis Díaz como Yeison Molina fueron los que arribaron en este mercado, aunque pronto podría haber un tercero.

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Roan Wilson, muy cerca de ser nuevo jugador de Alajuelense

Según indica el periodista Kevin Jiménez, la directiva manuda tiene “negociaciones avanzadas” por la ficha de Roan Wilson. “Esperan cerrarlo próximamente“, agregó acerca del futbolista que viene de jugar en la Segunda División de Portugal.

Imagen de Kevin Jiménez.

El mediocampista nacido en Limón viene prácticamente de no sumar minutos en la última temporada. En la 2025-2026, apenas jugó 62′. Su último partido fue el 22 de agosto del año pasado en el empate por 1-1 contra Felgueiras. Desde entonces, no registró actividad.

El mundialista en Qatar 2022 llegará sin ritmo de competencia, casi un año sin jugar. Resultan sorprendentes estas cifras, ya que en la campaña 2024-2025 disputó la mayoría de los juegos como titular con el Chaves. De una temporada a otra su situación cambió drásticamente.

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Roan Wilson jugó gran parte de su carrera en la Liga Promérica. Entre el Limón FC y Grecia sumó un total de 93 partidos, mientras que en Europa alcanzó 48 encuentros desde que llegó en 2023 al Gil Vicente de Portugal.

En resumen

El entrenador Ismael Rescalvo asumió la dirección técnica de Alajuelense tras la salida de Ramírez.

asumió la dirección técnica de Alajuelense tras la salida de Ramírez. El club Alajuelense mantiene negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista costarricense Roan Wilson.

mantiene negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista costarricense Roan Wilson. El volante Roan Wilson disputó solamente 62 minutos durante la temporada pasada en Portugal.