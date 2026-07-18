“Fichaje morado”: Saprissa concreta un refuerzo que ilusiona a la afición tras caer en la Recopa ante Herediano

Saprissa cerró la incorporación de un juvenil procedente de Uruguay de Coronado y convocado por la Selección Sub-20 de Costa Rica.

Deportivo Saprissa comenzó la temporada con un revés doloroso. El equipo morado cayó por la mínima diferencia ante el Club Sport Herediano en la Recopa de Costa Rica y dejó escapar el primer título oficial del nuevo semestre.

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La derrota en el estadio José Rafael “Fello” Meza expuso algunos aspectos que el cuerpo técnico de Hernán Medford deberá corregir antes del inicio del Apertura 2026. Mientras esto sucede, la directiva continúa trabajando en los últimos detalles de la reestructuración del plantel.

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Además de la llegada de Matías Wanchope, Saprissa concretó la incorporación de otro juvenil cuyo futuro genera grandes expectativas dentro del club. Se trata de Keyner Hernández, centrodelantero de 17 años que llega procedente de Uruguay de Coronado.

Keyner Hernández es nuevo jugador de Saprissa

El medio La Cueva del Monstruo confirmó la llegada del atacante a través de una publicación en su cuenta de Instagram: “¡Fichaje morado! Keyner Hernández es nuevo jugador del Deportivo Saprissa. El talentoso atacante llega procedente de Uruguay de Coronado, donde fue figura en sus divisiones menores. Además, tuvo actividad con el primer equipo”.

La publicación también destacó su presente con las selecciones menores de Costa Rica: “Hernández fue convocado para disputar el Premundial y Preolímpico Sub-20 con la Selección de Costa Rica”. Antes de consolidarse con la Sub-20, el flamante refuerzo morado también había sido convocado a ciclos de las selecciones Sub-17 y Sub-19.

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Keyner Hernández llegó a Saprissa (Instagram).

El delantero tuvo su estreno oficial como profesional el 6 de agosto de 2025. Lo hizo con la camiseta de Uruguay de Coronado en la Copa de Costa Rica, cuando tenía nada más que 16 años, nueve meses y 16 días.

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La apuesta de Hernán Medford para el futuro

En principio, Hernández se incorporará a la estructura de Alto Rendimiento de Saprissa. Sin embargo, permanecerá bajo la observación del cuerpo técnico encabezado por Hernán Medford y podría recibir oportunidades de entrenarse con el plantel principal.

La joya de Uruguay será seguida de cerca por el “Pelícano” (CS Uruguay Coronado).

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No hay que olvidar que, desde la salida de Tomás Rodríguez, Saprissa no ha avanzado por la contratación de otro centrodelantero natural para reforzar inmediatamente al primer equipo.