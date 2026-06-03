Negociación doble: Joel Campbell puede ser clave para que Roan Wilson llegue a Alajuelense

El fichaje de Joel Campbell por Inter San Carlos facilitaría las reuniones para que Alajuelense cierre al sustituto de Alejandro Bran.

Joel Campbell está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Inter San Carlos, equipo que se ganó su lugar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica al imponerse ante Jicaral en la final de la Liga de Ascenso.

Pero mientras el atacante de 33 años resuelve los detalles finales de su acuerdo con los norteños, esta sorpresiva negociación podría terminar destrabando el movimiento más urgente para su ex equipo, Liga Deportiva Alajuelense: encontrar al reemplazante de Alejandro Bran.

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Joaquim Batica une los destinos de Joel Campbell y Roan Wilson

La gerencia deportiva manuda ya abrió negociaciones con Roan Wilson, volante de 24 años que se encuentra en condición de agente libre desde su salida del GD Chaves de la segunda categoría de Portugal.

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El detalle que conecta ambas historias es que el representante del legionario no es otro que Joaquim Batica, quien también tiene como cliente a Campbell y debe viajar a Costa Rica para cerrar su llegada a San Carlos.

El agente de Joel Campbell, Joaquim Batica, también representa a Roan Wilson (Instagram).

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Este miércoles, el periodista Kevin Jiménez confirmó el vínculo entre ambas negociaciones: “Ya hay negociaciones entre Alajuelense y Roan Wilson, veremos si se cierra en los próximos días. Roan es representado por Batica, que tiene que venir al país para cerrar lo de Joel con Inter; veremos si también puede cerrar lo de Roan“.

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De esta manera, aprovechando la estadía del agente en el territorio nacional, los acuerdos entre Inter San Carlos con Joel Campbell y Roan Wilson con la Liga podrían quedar finiquitados prácticamente de manera simultánea.

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Alajuelense también busca un “10”

Más allá de la urgencia por cubrir el puesto de Alejandro Bran, el directivo rojinegro León Weinstock confirmó en entrevista con el programa 120 Minutos que el foco de la gerencia deportiva también pasa por hallar un mediocampista de corte ofensivo para terminar de armar el equipo de Ismael Rescalvo.

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“La planilla está a un 90, 95%. Principalmente estamos buscando un volante en el área ofensiva, un 10 o con otras características, y un mixto a raíz de lo ocurrido con Alejandro Bran, que estaba deportivamente en los planes hasta la semana anterior”, detalló el dirigente, dejando claro que a la ventana de transferencias de la Liga aún le quedan movimientos importantes.

En síntesis

El inminente viaje del agente Joaquim Batica a Costa Rica para firmar a Joel Campbell con el Inter San Carlos serviría para negociar cara a cara y concretar la llegada de Roan Wilson a Alajuelense.

ras quedar libre del fútbol portugués, Wilson, de 24 años, es la principal carta de la gerencia rojinegra para tapar el hueco que dejó Alejandro Bran tras ser separado por indisciplina.

Según la directiva manuda, la planilla está armada en un 95%, pero la misión final en este periodo de fichajes es contratar a un volante mixto y sumar también a un mediocampista ofensivo o “10”.

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