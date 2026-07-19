“Tristeza”: el primer mensaje de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina ante España

La Selección Argentina cayó por 1-0 ante España y no pudo defender el título conquistado en Qatar. Después del partido, Lionel Scaloni reconoció la superioridad del campeón y destacó la entrega de sus futbolistas.

España venció por 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y levantó la Copa del Mundo. En un partido disputado hasta el último minuto, la Roja logró marcar la diferencia y sostuvo la ventaja ante los intentos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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Argentina buscaba conquistar su segundo Mundial consecutivo después de la consagración en Qatar 2022, pero esta vez no consiguió revertir el resultado. Con el pitazo final, los futbolistas españoles comenzaron los festejos, mientras los integrantes de la Albiceleste quedaron golpeados por la derrota.

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El mensaje de Scaloni después de perder la final

Una vez terminado el encuentro, Scaloni enfrentó a los medios y dejó sus primeras sensaciones. “Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir sobre cómo hemos llegado hasta acá, pero no vale la pena”, comenzó diciendo el entrenador argentino.

Scaloni reconoció que España fue superior en la final y evitó buscar excusas por el resultado. “Agradecimiento enorme a estos chicos. Me guardo un montón de cosas de cómo hemos llegado hasta acá. Hoy nos superaron. El partido lo perdimos y lo asumimos, pero no por eso no vamos a acordarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá”, expresó.

Scaloni quedó a un paso del bicampeonato mundial (Getty).

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El director técnico también les envió un mensaje a los aficionados argentinos: “Al país decirle que hemos dejado todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para el país. Hay que levantarse, no hay otra”.

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Por último, Scaloni defendió a sus futbolistas y aseguró que no tenía nada para reprocharles después del recorrido realizado en el Mundial. “Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón haber llegado hasta acá. Cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo; después se puede jugar bien o mal”, concluyó.