Alexis Gamboa alcanzó la cotización más alta de su carrera. Con el mercado abierto, su salida al exterior asoma como una gran posibilidad.

Alexis Gamboa fue uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que más se benefició de la última actualización en los valores de mercado del portal especializado Transfermarkt.

El sólido zaguero de 27 años y 1,93 metros de estatura vio incrementarse su valoración en nada menos que 100 mil euros, alcanzando la cifra más alta que ha registrado en toda su carrera: 700.000 €.

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Con este nuevo ajuste, Gamboa se posiciona como el cuarto jugador más caro de la planilla rojinegra (lista que lidera el juvenil Santiago Van der Putten con un valor de un millón de euros), así como el decimonoveno entre todos los futbolistas de Costa Rica.

Alexis Gamboa alcanzó su valoración más alta en Transfermarkt.

Un pilar en Alajuela con la mira en el Viejo Continente

Gamboa viene siendo desde hace tiempo uno de los puntos más altos y constantes de la zaga manuda, lo que lo vuelve un jugador sumamente codiciado en el mercado internacional.

Alexis Gamboa es uno de los jugadores más regulares de Alajuelense (LDA).

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A pesar de que tiene un contrato vigente en Alajuela, su salida no se vislumbra lejana. En mayo, el periodista Ferlín Fuentes afirmó: “Alexis Gamboa aparece como un futbolista con opciones reales de salir del equipo mediante una venta”.

En la mira de Rumania

En marzo, Mihai Stoica, presidente del Steaua Bucarest de Rumania (rival directo de la U. Craiova de Carlos Mora) confirmó que el capitán de la Liga le fue ofrecido por su representante. Aunque por ahora no se concretó ningún movimiento, no sería de extrañarse que Gamboa continuara estando en el radar del conjunto europeo.

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Y de no ser así, al mercado de fichajes todavía le quedan dos meses: es muy probable que, tarde o temprano, la gerencia deportiva de Carlos Vela deba sentarse a evaluar una oferta para que el defensor se convierta en legionario.

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En síntesis

Tras la última actualización del portal Transfermarkt, el valor de mercado de Alexis Gamboa alcanzó los €700.000, la cifra más alta en lo que va de su trayectoria profesional.

Con esta subida, el central de 1,93 metros se ubica como el cuarto jugador más valioso de Liga Deportiva Alajuelense, quedando por detrás de figuras como Santiago Van der Putten (€1.000.000).

El interés previo del Steaua Bucarest y el gran nivel del zaguero abren la puerta a que la directiva manuda reciba ofertas formales del fútbol internacional en los próximos dos meses.