Bryan Ruiz se proclamó campeón de la categoría U-21 con Alajuelense y habló sobre su futuro como DT, que, en algún momento, inevitablemente decantará en el primer equipo.

La categoría Sub-21 de Liga Deportiva Alajuelense se coronó como la nueva campeona del Torneo Clausura 2026. Este martes, destronaron a Sporting FC al vencerlo 3-1 en la final de vuelta que albergó el Morera Soto, destrabando el 0-0 del primer juego ante la atenta mirada del entrenador Ismael Rescalvo.

Sin embargo, los flashes se fueron con Bryan Ruiz, quien devolvió al club a lo más alto de la Liga ULatina consumando una revancha muy esperada por el liguismo. Meses atrás, en el mismo reducto, los griegos conquistaron el cetro nacional tras doblegar 2-0 (global) al elenco dirigido por Roberto Castro, flamante refuerzo de la U-20 de Saprissa.

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En enero, Castro se marchó y el ídolo rojinegro volvió a la institución para tomar su lugar. Y cuando Óscar “Machillo” Ramírez dijo basta en el primer equipo, el pasado 1 de mayo, uno de los candidatos en los que pensó el gerente deportivo, Carlos Vela, para reemplazarlo fue Ruiz.

Bryan Ruiz se ve cada vez más cerca de dirigir a Alajuelense

En aquel entonces, Bryan Ruiz declinó la oferta de Carlos Vela para priorizar acompañar a su esposa, Carolina Jaikel, luego de que le diagnosticaran un cáncer de pulmón con metástasis ósea. En el último tiempo, la salud de Jaikel mejoró y por eso regresó al banquillo de la U-21.

“Yo hablé con él y le agradecí por tomarme en cuenta para un puesto tan importante. Inclusive, le dije que me sentía preparado para ese reto, pero son situaciones personales las que me parecieron más importantes y no tengo duda de que tiene que ser así, y estoy muy tranquilo con eso”, explicó Ruiz en medio de los festejos.

Su deseo de dirigir al primer equipo siguen ahí. Aunque quiere seguir puliéndose como estratega antes de asumir el gran reto. “Me gustaría hacer un par de pasantías en el extranjero, que es algo que también estoy planeando para poder ir a conocer situaciones en diferentes clubes, que es parte importante del proceso, y cuando estemos preparados en todo sentido creo que llegará ese momento“.

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“Mientras tanto, me encanta estar con los chicos de esta categoría, son chicos que también ya están a un paso de poder dar ese salto a Primera División, entonces la relación entre la Primera y nosotros es bastante buena, es bastante cercana, y eso para mí sigue siendo enseñanza”, concluyó Ruiz después de ganar su segundo título con la Sub-21.